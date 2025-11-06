Son Mühür / Sayıştay’ın yayımladığı 2024 yılı İZSU Genel Müdürlüğü denetim raporu, dikkatleri çekecek verileri ortaya koydu. Rapora göre, milyonlarca lira harcanarak kurulan Çiğli Çamur Kurutma ve Çürütme Tesisi, 2020 yılında yaşanan arızalar nedeniyle durdu ve 2022’den bu yana tamamen atıl durumda bulunuyor.

39 milyon liralık yatırım kullanılmıyor

Raporda yer alan bilgilere göre, tesisin yapımı için 24,5 milyon TL ve 14,9 milyon Euro harcandı. 2014 yılında devreye alınan tesisin, yalnızca yaklaşık 5 yıl boyunca faaliyette kalabildiği, ardından teknik arızalar ve bakım yetersizlikleri nedeniyle devre dışı bırakıldığı belirtildi. Sayıştay, bu durumun hem kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına hem de çevre yönetimi açısından önemli bir hizmetin aksamasına neden olduğunu vurguladı.

Teknoloji seçimi ve bakım ihmali eleştirildi

Denetçiler, tesiste kullanılan teknolojinin uygun seçilmemesi ve bakım-onarım süreçlerinin yeterince yürütülmemesi nedeniyle tesisin erken arızalandığını belirledi.

Raporda, “Kullanım ömrü uzun yıllar olması beklenen tesisin kısa sürede devre dışı kalması, proje planlama ve teknik denetim süreçlerinde eksiklik olduğunu göstermektedir” denildi. Sayıştay, İZSU’nun söz konusu tesisi yeniden devreye alabilmek için revizyon veya yenileme çalışmalarını hızla başlatması gerektiğini bildirdi.

Sayıştay uyardı: Kamu zararı oluşabilir

Raporda, tesisin uzun süredir kullanılmamasının “kamu zararı” doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Sayıştay, İZSU’nun söz konusu tesisi yeniden işler hale getirmek için revizyon veya yenileme çalışmalarını başlatması gerektiğini belirtti. Raporun sonuç kısmında, tesisin mevcut haliyle kullanılmamasının kamu zararı riski oluşturabileceği vurgulandı. Denetim sırasında İZSU tarafından verilen cevapta, teknik değerlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ancak tesisin yeniden devreye alınmasına ilişkin herhangi bir tarih veya uygulama planı paylaşılmadı.