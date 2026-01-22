Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan ve Çambel mahallelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 508 konutluk proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Yaklaşık 1 milyar 576 milyon 254 bin TL bedelle gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında, Akalan ve Çambel mahalleleri sınırları içerisinde 508 adet konutun yanı sıra biri 10 dükkanlı, diğeri 3 dükkanlı olmak üzere iki ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

Acele kamulaştırma yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 10 parselde acele kamulaştırma yapılmıştı. Proje alanı, Akalan Mahallesi’nde 144 ada üzerindeki altı parsel ile Çambel Mahallesi’nde farklı adalarda yer alan toplam altı parselden oluşuyor ve yaklaşık 71 bin 305 metrekarelik bir alanı kapsıyor. TOKİ tarafından ihale edilmesi planlanan projede inşaat süresinin 36 ay olması öngörüldü.

Yaklaşık 2 bin 32 kişiye yaşam alanı

Konutlarda yaşamın başlamasının ardından, her dairede ortalama dört kişinin yaşayacağı varsayımıyla bölgede yaklaşık 2 bin 32 kişilik yeni bir nüfus oluşacağı öngörülüyor.