Son Mühür / İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi tarafından yapılması planlanan Aliağa Yat Limanı Projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verildi. Rapor, ÇED Yönetmeliği kapsamında 10 gün süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde halkın görüş ve önerilerine açıldı.

Toplam 90 bin 49 metrekarelik alan

Aliağa’nın Kültür Mahallesi kıyı kesiminde, Aliağa Körfezi sahilinde hayata geçirilmesi planlanan projenin toplam yatırım bedeli 641 milyon 407 bin 522 TL olarak açıklandı. Proje kapsamında mevcut balıkçı barınağının korunacağı, yat limanının barınağın kuzeyinde konumlandırıldığı belirtildi. Toplam 90 bin 49 metrekarelik alanda planlanan proje kapsamında, mevcut 14 bin 755 metrekarelik dolgu alanına ek olarak 42 bin 124 metrekare yeni dolgu yapılması öngörülüyor. Böylece yat limanı, mendirek ve geri saha düzenlemeleriyle birlikte 56 bin 879 metrekarelik dolgu alanı üzerinde inşa edilecek.

120 tekne kapasiteli marina

Projeyle birlikte boyları 10 ile 20 metre arasında değişen yaklaşık 120 teknenin yanaşabileceği, 5 adet yüzer iskeleden oluşan bir yat limanı kurulması planlanıyor. Deniz derinliğinin yeterli olması nedeniyle dip taraması yapılmayacağı ifade edildi. Yat limanı geri sahasında sosyal ve ticari ünitelerin yer alacağı, bu alanların yalnızca yat sahiplerine değil Aliağa halkına da hizmet vereceği kaydedildi.

690 kişilik istihdam vurgusu!

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 100 kişinin, işletme aşamasında ise 230 kişinin doğrudan istihdam edilmesi öngörülüyor. Dolaylı istihdamla birlikte bu sayının 690 kişiye ulaşması bekleniyor. Yat limanının ekonomik ömrü ise en az 49 yıl olarak hesaplandı. Yetkililer, projenin Aliağa’nın turizm potansiyelini artıracağını, deniz turizmine yeni bir ivme kazandıracağını ve ilçede hizmet ve ticaret sektörlerinin gelişimine katkı sunacağını belirtti.

Bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor

ÇED süreci ve izinlerin tamamlanmasının ardından inşaatın 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlaması, 18 ayda tamamlanarak projenin 2027 yılı sonunda işletmeye alınması planlanıyor. ÇED Olumlu Kararı verilmesi halinde, proje sahibi tarafından üçer aylık dönemlerde Proje İlerleme Raporu hazırlanarak Bakanlığa sunulacak. Projenin tüm aşamalarında çevre mevzuatına uyulacağı vurgulandı. Aliağa Yat Limanı Projesi’ne ilişkin görüş ve öneriler, askı süresi boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ya da İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilebilecek.