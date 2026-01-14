Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı olağan Meclis toplantısının 2. Oturumu bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda meclis gündemine geçilmeden önce Karşıyaka Opera Binası ile ilgili yaşanan süreç mecliste tartışma yarattı.

Başkan Tugay, Karşıyaka Opera Binası’nın tamamlanabilmesi için yaklaşık 5 ay önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı yazdıklarını hatırlatarak, söz konusu yazıya henüz yanıt verilmediğini söyledi. Bakanlıktan izin gelmesi halinde ihalenin derhal yapılacağını ve binanın tamamlanacağını belirten Tugay, iki parselden oluşan alanda en azından bir parselin yapımına izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Tugay, “Biz bir an önce yapmak istiyoruz. İzin geldiği gün ihaleyi yapar, binayı bitiririz. Neden izin verilmediğini Bakanlık’a sorun” ifadelerini kullandı.

Tugay’ın açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’dan yanıt geldi. Daha önce Opera Binası ile ilgili çektiği videodan Başkan Tugay’ın rahatsızlık duymasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldız, bu rahatsızlığın kendisinin de bir İzmirli olarak yaşadığı duygu olduğunu söyledi. Yıldız, Tugay’ın 29 Ağustos 2025 tarihinde Bakanlık’a yazdığı yazıyı incelediklerini belirterek, sürecin Ankara’da yakından takip edildiğini ifade etti.

"2026 bütçesinde harcanmayacak. 2027 bütçesinde gelecek herhalde"

Opera Binası’nın yıllardır atıl durumda olduğunu vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem bütçe hem de uygulama noktasında yeterli adımı atmadığını savunan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Bizden ne zaman konu talep etseniz, ne zaman bize konu gelse, Bakanlık’ta ne zaman süreç olsa elimizden geldiğince yakın takip ediyoruz. Süreçleri olumluya götürdüğümüzün de tanığısınız. Siz de kendileriyle yakından görüşüyorsunuz. Opera Binası’nı söylediniz. 29.08.2025’te yazdığınız bir yazıdan bahsettiniz. Benim çektiğim videodan duyduğunuz rahatsızlıktan çok memnuniyet duydum. Çünkü bir İzmirli olarak o bölgeye gittiğimde gördüğüm tablodan çok rahatsız oldum. Karşıyaka’dan geldiniz, Karşıyaka’da belediye başkanlığı yaptınız. Ortaya koyduğunuz rahatsızlığı bir yazıya döktüğünüzü ifade ettiniz. Benim video çektiğimden çok önce yazdığınız bir yazı. O konuda Ankara’da bekleyen hususlarda bu konuda bilgi sahibi olamamıştık. İlgili yetkililerden bu yazıyı istedim. Elime geçti. Ancak bir yazı daha elime geçti. 08.01.2026 tarihinde yazdığınız yazıda 8’inci ayda yazdığınız yazıyı da hatırlaratak ‘gereği arz edilmiştir’ diyorsunuz sonra da ‘ bu süreçte yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yapıya ait blokların, mevcut tamamlanma yüzdelerinin, teknik gerekçekleri amacıyla söz konusu yapının ikmal inşaatının ek krokisi kapsamında 2 etap halinde yapılması planlanmaktadır, bu kapsamda otopark inşaası, çevre düzenlemesini içeren birinci etapın düzenlenmesini içeren ekte yer alan için gerekli düzenlemenin yapılması hususunda gereğini arz ederim demişsiniz. Yarın yazınız gelecek bir sıkıntı yok. Sonra da bir karar verin. 8 yıldır yatan bir yer. 2 yıldır görevdesiniz. Geçtiğimiz aylarda bütçe görüştük. Bununla ilgili tek bir kalem görmedik. Demek ki izin de gelse 2026 bütçesinde harcanmayacak. 2027 bütçesinde gelecek herhalde. Orada da ilk isteğiniz otopark. Yeter ki kötü görüntü ortadan kalksın” dedi.

"CHP'Lİ İZMİR VEKİL'LERİ SAHADA YOK"

Yıldız, “AK Parti olarak bu anlamda 6 tane İZBB’ye ait alanda emsal artışı yaptık. Bir tanesi beni memnun etmese bile ilçedeki arkadaşlarımızın sorunları ortaya koyduğu için belediyenin yüküne destek olalım dedik. Keşke TBMM’deki görev alanla CHP’li Vekilleri keşke AK Partili İzmir vekilleri kadar kent meselelerini tartışsa çok daha güzel olacak. Ben bir tane CHP’li Vekil’i sahada göremiyorum” dedi.