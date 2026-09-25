Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplantı yapılmış; toplantıya başkanlık eden Mehmet Türkmen, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla toplandıklarına işaret ederek, yıkılacak Kemalpaşa Hükümet Konağı'ndaki birimler için yer tahsisi yapacaklarını duyurmuştu. Emlak İstimlak, Tapu ve Kadastro müdürlükleri için belirlenen yerlerin 2 yıl bedelsiz olarak verilmesi oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yeni Hükümet Konağı binasının yapımı için ihale aşamasına geçildi.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kemalpaşa Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapım İşi" ihalesi, resmi olarak duyuruldu. Açık ihale usulüyle gerçekleşecek çalışma için isteklilerin tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden iletebileceği açıklandı.

Teklifler 21 Ekim’de alınacak

İhale, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak olan inşaat çalışmasının tamamlanma süresi, yer tesliminden itibaren 570 takvim günü olarak belirlendi.

Sadece yerli istekliler katılabilecek!

İsteklilerden yapı müteahhitliği yetki belgesi talep edilirken; benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri denk sayılacak. İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve sadece yerli istekilerin katılabileceği de aktarıldı.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri aktarılırken tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirtildi.