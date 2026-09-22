Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın’ın katıldığı toplantı, İl Başkanlığına karşı bir güç birliği olarak yorumlandı. İl Başkanı Çağatay Güç'ün ilçe başkanlarını arayarak belediye başkanlarının yemeğe katılımını engellemeye çalıştığı iddiaları kamuoyuna yansırken, buluşmaya katılmayan isimler de merak konusu oldu. Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuşan gazeteci Hasan Çölmekçi, yaşanan süreci ve arka planını değerlendirdi.

"Yemeğe katılmayan başkanlar dikkat çekti"

İzmir kulislerini hareketlendiren toplantıya değinen Hasan Çölmekçi, "İzmir’de Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın il başkanına karşı çıkışları gündemde. O da il başkanına karşı belediye başkanlarını topladı. Oraya katılmayan isimler arasında Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen vardı. Bu isimlerin bir kısmının tepkili oldukları için yemeğe katılmadığını düşünüyorum" dedi.

"Kemalpaşa Belediye Başkanı zaman kolluyor"

Toplantıya katılmayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen için ayrı bir parantez açan Çölmekçi, transfer iddiasını şu sözlerle aktardı:

"Kemalpaşa ile ilgili başka bir yorumum var. O bilerek katılmadı. Çünkü partiler arası transfer iddiaları var ve bu yüzden zaman kolluyor, olumlu yanıt bekliyor. Kısacası Kemalpaşa’yla ilgili AK Parti iddiası var. Zaten iki gün önce ulusal kanallarda bir konuşması oldu. Bu konuda başkanla görüşmeler de gerçekleşti. Başkan şu an rengini belli etmiyor ama benim tahminlerime göre AK Parti'ye geçme yönünde bir isteği var. AK Parti’nin de bu durumu değerlendirdiğini ve nasıl karar vereceğine dair düşündüğünü gözlemliyorum."