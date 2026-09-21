Son Mühür- Haftanın ilk iş gününe yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 10 ilçe 19 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 3 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Aliağa: B. Hayrettin Paşa ve Fatih mahallelerinde 09.07-12.07 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Bayındır: Sadıkpaşa Mahallesi’nde 09.36-11.36 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Buca: Zafer Mahallesi’nde 09.40-11.40 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek.

Foça: Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde 09.16-11.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Gaziemir: Fatih Mahallesi’nde 09.40-12.40 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi bekleniyor.

Karabağlar: Kazım Karabekir ve Refet Bele mahallelerinde 09.53-11.53 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Kemalpaşa: Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 08.00-10.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Kınık: Osmaniye Mahallesi’nde 09.38-12.38 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak.

Menderes: Çukuraltı Mahallesi’nde 09.27-11.27 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Menemen: Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 09.45-11.46 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.