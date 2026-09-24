İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil Nif Çayı’na devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yaşanan kaza, Kemalpaşa-İzmir kara yolunun Ulucak mevkisinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil çaya devrildi

Edinilen bilgilere göre, C.K. (36) idaresindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, Ulucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Nif Çayı’na devrildi. Devrilen otomobili görev çevredeki vatandaş, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Fakat ne yazık ki bir yolcu hayatını kaybetti.

1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan yolcular arasında yaralı olarak bulunan 36 yaşındaki Fulya K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden vatandaşın yakınları yasa boğuldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada yaralananlardan sürücü C.K. ile araçtaki diğer yolcu H.D. (47) ise ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Ekipler, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

