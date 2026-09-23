Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi’nin Sekiz Eylül Mahallesi’nde yapılacak yeni park için gerçekleştirdiği ihalede sözleşme imzalandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2026/1397343 İKN ile gerçekleştirilen yapım ihalesinin yaklaşık maliyeti 9 milyon 873 bin 246 TL olarak hesaplandı.

İhale kayıtlarına göre üç firma doküman indirirken iki firma teklif sundu. Her iki teklif de geçerli kabul edildi.

İhaleyi kazanan firma belli oldu

İhaleyi Sahra Beton Parke İnşaat Taahhüt Nakliye Hafriyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kazandı. Şirketle 31 Ağustos 2026 tarihinde 7 milyon 489 bin TL bedelle sözleşme imzalandı.

Böylece sözleşme bedeli yaklaşık maliyetin 2 milyon 384 bin TL, yaklaşık yüzde 24,15 altında gerçekleşti. Yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasındaki bu fark tek başına mevzuata aykırılık veya kamu zararı anlamına gelmiyor.

İhale açık ihale usulüyle gerçekleştirildi. İş kapsamında Sekiz Eylül Mahallesi’nde 779 ada 1 parsel ile 781 ada 1 parsel arasında kalan alana park yapılacak. İşin 29 Aralık 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor.