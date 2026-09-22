Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in başkanlığında olağanüstü toplanan Kemalpaşa Meclisi'nde tek gündem maddesi vardı.

Toplantının açılışında Turgutlu'da yaşanan silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Türkmen, toplantının İzmir Valisi Süleyman Elban'ın talimatı sonrası gündeme geldiğini bildirdi.

Hükümet Konağı yıkılıyor...



Tek gündem maddeleri olduğunu belirten Türkmen, Kemalpaşa'daki Hükümet Konağı'nın yıkım kararı alındığı için o binada hizmet veren kurumlara belediye olarak yer tahsis edeceklerini söyledi.

CHP'li meclis üyesi Ahmet Cemil Balyeli, vergi dairesine altı yıl önce yer tahsis ettiklerini hatırlatarak, aradan geçen sürede yeni vergi dairesi için temek bile atılmamasından yakındı.

Konuyu Maliye Bakanlığı'yla konuştuğunu belirten Başkan Türkmen, ''6-7 ay evvel Maliye Bakanlığı'na gittim. Değiş tokuş teklif ettim kabul edilmedi. Eski yeri onlar yapacaklar diye düşünüyorum'' sözleriyle cevap verdi.

Toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü için mülkiyeti Belediye'ye ait eski İZSU binası, Tapu ve Kadastro Müsürlüğü için de Katlı Pazaryeri'nin üstündeki bağımsız bölümün tahsisi edilmesi teklif edildi.

İki yıllığına bedelsiz tahsis...



Yeni Parti grubu adına Barış Uçar, tahsisin 2 yıl bedelsiz olarak yapılmasını istediklerini söyledi.

Başkan Türkmen de, ''Görev süremizin dışına bir şey vrmek istemiyorum.'' sözleriyle 2 yıllık tahsis önerisine destek verdi.

AK Parti gruubu adına Recep Tayip Taslak, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye arasındaki konuyla ilgili uyuma ve işbirliğine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kamu kurumlarına verilen binaların Kemalpaşa'ya hizmet edeceğine dikkat çeken Başkan Türkmen,

''bu bir kamu olayı, Kemalpaşa'da hizmet etmek istiyoruz. O kurum, bu kurum diye bakmıyorum. Bütün meclis üyelerime canı gönülden teşekkür ediyorum'' vurgusuyla teklifin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.