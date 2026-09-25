Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek yangınlara daha hızlı, etkili ve koordineli müdahale edebilmek için yerli imkanlarla geliştirdiği İtfaiye Yönetim Paneli’ni kullanıma açtı.

Alevlerle mücadelede saniyelerin bile kritik seviyede olduğu süreçte devreye alınan yeni sistem; risk haritalarından araç takip verilerine, yangın suyu noktalarından meteorolojik parametrelere kadar birçok kritik veriyi tek bir ekranda bir araya topluyor.

Sadece olay yeri takip edilmiyor

Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla hizmete sunulan platform, ekiplere sadece olay yerini değil, yangının olası ilerleme yönünü ve çevredeki su kaynaklarının konumunu da anlık olarak takip etme fırsatı sağlıyor.

"İzBB’nin öz kaynaklarıyla geliştirildi"

Sistemin altyapısına ve teknik detayları hakkında bilgi veren Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Gökhan Gündüzoğlu,

"Yangının yayılmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan iklim koşullarını anlık olarak izleyebiliyoruz. Geçmiş yangınlara ait NASA uydu verileri de sisteme entegre edildi.

Ayrıca yeni çıkan yangınlardan etkilenen doğal alanların analizini anında yapabiliyoruz.

Tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen sisteme mobil cihazlar ve tabletler üzerinden de erişilebiliyor.

Güncel verilerle sürekli yenilenen sistem, ilgili tüm birimler tarafından kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Tamamını sistem üzerinden takip edebiliyoruz"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Planlama Şube Müdürü Şeref Kardeş ise panelin, konum verileri esaslı bir karar destek mekanizması olarak hizmet verdiğini söyledi.

Sistemin yangın öncesi, anı ve sonrasını içerecek şekilde tasarlandığına dikkat çeken Kardeş,

"Panel; olay öncesi hazırlık, olay anındaki müdahale ve olay sonrası değerlendirme süreçlerini aynı platformda buluşturuyor.

Kent genelinde muhtarlara dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin tamamını sistem üzerinden takip edebiliyoruz." dedi.

"Büyük orman yangınları ve afetlerde avantaj sunuyor"

Müdahale sırasında su desteğinin en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunun altını çizen Şeref Kardeş,

"Araçlar ve takviye ekiplerin anlık konumlarını da sistem üzerinden izleyebiliyoruz.

Elde edilen tüm bu veriler, kriz anlarında hızlı karar alınmasını sağlıyor.

Özellikle büyük orman yangınları ve afetlerde sistem önemli bir avantaj sunuyor." diye konuştu.

Mobil ve tablet uyumu sayesinde sahada aktif olarak kullanılabilen İtfaiye Yönetim Paneli'nin, özellikle büyük orman yangınları ve olası afet durumlarında ekiplerin müdahale gücünü önemli ölçüde artırması amaçlanıyor.