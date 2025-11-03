Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakin bir ortamda geçen ve yaklaşık 40 dakika süren mecliste Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açılışı yapılan Adalet Sarayı gündem oldu.

Yeni Adalet Sarayı'nın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Türkmen, ''Adalet Bakanı Sayın Tunç ziyaret etti belediyemizi hem bakana hem heyete teşekkür ederiz bizi onore ettiler.'' açıklamasında bulundu.

AK Partili Recep Tayyip Taslak,

''İlçemize adalet sarayımız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan'a, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a ve İl Başkanımız Bilal Saygılı'yla birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.



Neriman Teyzeye tercüman oldu...



''Atatürk Mahallemizde hane ziyaretleri yapmıştık. Neriman teyzemizin bizden talepleri olmuştu, ben de ona söz vermiştim taleplerini dile getireceğim diye.'' hatırlatmasında bulunan Taslak,

''Çöp sorunları var. Mahalle arasında çöplerin temizlenmesini ve servis ve su sorunları olduğunu söyledi. Ben aktarmış olayım'' diye konuştu.

Başkan Türkmen,

''Atatürk mahallemizdeki çöp sorunuyla ilgili iki tane çöp taksi aldık. Haftaya geliyorlar. Bir hafta içinde başlarlar'' açıklamasında bulundu.

Söz alan CHP'li Ahmet Cemil Balyeli ''Avukat olarak fiziki koşulları zor bir yerde çalışıyorduk. Yeni adalet sarayımız hayırlı olsun. Üzerinde adalet yazıyor diye adaletli olmuyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu başkanlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum dedi.



AK Parti grubu 100 yılın konut projesi açıklama...



AK Parti grubu adına söz alan Muhammed Çıtak, 100 yılın konut projesiyle ilgili AK Parti'nin hazırladığı açıklamayı okudu. Çıtak projeyle 2 milyon insanın yeni ve sağlıklı binaya kavuşacağını vurguladı ve kentsel dönüşüme belediyelerin de destek vermesi gerektiğine işaret etti.

CHP Grup Sözcüsü Barış Uçar okunan metne tepki göstererek,

''Ayşe Erol hanım bir kez bir şey okudu kıyameti kopardılar. Bu açıklama ne? Biz anlamadık.'' diye konuştu.

Başkan Mehmet Türkmen ise kamunun yaptırdığı işlerin kalitesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

''Bizim TOKİ 2.500 konutluk. Daha yapılacak bir etap daha var. Yapılması güzel bir şey ama gidin bir görün.'' diyen Türkmen,

''Ben camiye namaza gittim, caminin girişi su içindeydi. İmam tavanı gösterdi, akıyordu. Okulda da aynı sıkıntılar var. Bunlar hepimizin cebinden çıkan paralar. Bu ihalelerin düzgün denetlenmesi gerekir. sadece TOKİ değil, istinaf mahkemesi binası var. Kamuya yapılan bu tür yatırımları çözmemiz gerekiyor'' hatırlatmasında bulundu.



Yeni üye Dursun Murat Dilek...



Toplantıda, Hatice Köktürk'ün meclis üyeliğinden istifası nedeniyle Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nda boşalan koltuk için AK Parti tarafından önerilen Dursun Murat Dilek ismi oy birliğiyle kabul edildi.

Kemalpaşa Meclisi bir sonraki toplantısını 1 Aralık saat 17.00'de gerçekleştirecek.