Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bornova Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan birinci oturumu Başkanvekili Tansel Ertürk’ün yönetiminde gerçekleştirildi. Gündemde yer alan taşınmaz tahsisleri ve satışlarına ilişkin önemli kararlar oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bornova’dan İZSU’ya tahsis

Bornova ilçesinin Yaka Mahallesi 119 ada 22 parseldeki taşınmazın Bornova Belediyesine ait (163/200) hissesinin İZSU adına tahsis edilmesi ile ilgili önerge oybirliği ile kabul edildi. 2025 Mali Yılı Bütçesi ile yürürlüğe giren İşletme ve iştirakler müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesi hakkında önerge de meclis üyeleri tarafından kabul edilerek, oybirliği ile ilgili komisyonlara yönlendirildi.

Taşınmaz satışına oy çokluğu

Belediyenin ortağı olduğu İZBAŞ İzmir Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret AŞ’nin geçtiğimiz ay tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait 5 adet taşınmazın belirlenen bedel karşılığı olan ayni sermaye artırım kararının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporu ve mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait, 27 adet taşınmazın satılması ile ilgili rapor oy çokluğu ile kabul edildi

Tansel Ertürk: Tesis ile ilgili görüşmeler sürüyor

Bornova’da kurulmak istenen çöp bertaraf tesisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkanvekili Tansel Ertürk, “Çöp sorunu bütün İzmir’in problemi, Bornova’da yapılmak istenen bertaraf tesisi ile ilgili görüş alınacak ve müzakereler yürütülecek. Belediyemiz konuyu bütünlüğüyle değerlendirecek ve İzmir’in önemli bir sorununun çözülmesi için katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.