Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Nif Dağları’na sırtını yaslayan güzelliği Kemalpaşa’nın sesini tüm Türkiye’ye duyurmak için yola çıkan ‘Kemalpaşa İçin Çal’ müzik grubu hafta sonu kulakların pasını silecek bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor. Müziğin ritmiyle ilçenin dinamiğini artıracak şölen öncesi yaptıkları çalışmaları ve gelecek adımları anlatan proje yöneticisi İsmet Baysu, “Hedefimiz Kemalpaşa’nın tüm güzelliklerini Türkiye’ye tanıtmak” dedi.

‘Müziğin evrensel gücü ile’

Projenin 2019 yılında hayata geçtiğini ve o günden bu yana günden güne büyüyerek başarılı işlere imza atıldığını dile getiren Baysu, “Ahmet Elçiboğa ile yola çıkarak 2019 yılında bir grup kurmaya karar verdik. Amacımız Kemalpaşa’nın güzelliklerini müziğin evrensel gücü ile herkese duyurmak. Müzik ile ilgilenen, müziğe gönül veren herkesi solist olarak grubumuza kabul ediyoruz.

Önce eğitim ve provalarımız oluyor sonrasında ise şölenlerimizle beraber eserlerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Gencinden yaşlısına pek çok kişi bu projeye gönülden destek veriyor. Her tarzda eserleri seslendiriyoruz. Repertuarımızda slow müzikten arabeske, rock müzikten Türk Sanat Müziği’ne kadar pek çok şarkımız var” dedi.

Üçüncü klibin müjdesini verdi!

Projenin birçok kuruluş tarafından desteklenmesinin mutluluğunu da yaşadığını söyleyen Baysu, “Kaymakamımız ve belediye başkanımız projemize destek veriyor. Ayrıca, Kemalpaşa ilçemizin sosyal medya yayın kuruluşları da projemize destek oluyor. Daha önce iki klibimiz yayınlandı. Yakında üçüncü klibimizi de çıkaracağız. Hedefimiz Kemalpaşa ilçesini tüm Türkiye’ye tanıtmak. Bu çalışmalarımızı yerinde görmek, müziğin birleştiriciliğinde buluşmak ve Kemalpaşa’nın sesini daha yüksek çıkarmak isteyen herkesi 29 Kasım cumartesi günü saat 19.30’da Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu’ndaki müzik şölenimize davet ediyoruz” diye konuştu.