TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka ve Altay'da bahis soruşturmasına karıştıkları belirlenen futbolculara yönelik disiplin cezaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre her iki İzmir temsilcisinde de çok sayıda oyuncu hak mahrumiyeti ve men cezaları aldı.

Altay’da üç oyuncuya 12 ay ceza

Düşme hattındaki Altay’da ceza listesi oldukça kabarık oldu. Siyah-beyazlı ekipte 44 yaşındaki forvet Murat Uluç ile genç kanat oyuncusu Onur Efe’ye 12’şer ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Takımın diğer futbolcularından Ali Kızılkuyu 9 ay, İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede ise 3’er ay men cezası aldı.

Altay’da Caner Baycan, Ulaş Hasan Özçelik ve Ozan Evrim Özenç’e ise 45’er gün ceza uygulandı.

Karşıyaka’da Erol Zöngür’e 12 ay men cezası

Zirve yarışında bulunan Karşıyaka’da da önemli yaptırımlar açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda Erol Zöngür’ün 12 ay futbol oynaması yasaklandı. Takım arkadaşları Mücahit Aslan ve Erhan Öztürk’e 3’er ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ayrıca Yasin Uzunoğlu, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Muharrem Tunay Meral’e 45’er gün ceza uygulandığı bildirildi.

İzmir temsilcilerinde kadro planlaması değişebilir

Soruşturma kapsamında verilen uzun süreli cezaların, hem Karşıyaka hem de Altay’ın sezon planlamasını etkilemesi bekleniyor. Özellikle 12 aylık men cezaları, iki takımda da önemli kadro boşluklarına yol açacak.