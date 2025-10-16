Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Ekim ayı Meclis olağan üçüncü birleşimi Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kemalpaşa Belediyesi’nin “2026 Yılı Performans Programı, 2026 Yılı Bütçe Tasarısı ile Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri Tasarısı” görüşüldü. Kemalpaşa Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonucunda, gelir-gider bütçesi 3 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Başkan Türkmen toplantının açılışında Meclis üyeliğinden istifa eden AK Parti'li Meclis Üyesi Hatice Köktürk yerine gelen Dursun Murat Dilek'e görevinin hayırlı olmasını diledi.

Meclis üyelerine devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili hazırlanan bir slayt gösterisi izletildi.

3 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen tahmini bütçe içinde,

Temsil ve tanıtıma giderleri 72 milyon TL,

Vegi gelirleri 1 milyar 544 milyon TL

teşebbüs 41 milyon 101 bin TL

Alınan bağışlar 650 bin TL

diğer gelirler 1 milyar 513 milyon TL olarak belirlendi.



Konutların katı atık bedeline itiraz...



MHP'li Canip Han, ''tarifelerle ilgili bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Katı atık bedelinde yüzde 20 artış görünüyordu ancak daha sonra doğru bu diye yeni bir tarife verdiler. Orada 100 TL yerine 150 TL gözüküyor. Böyle bir yanlışlık olmaz. Teklifim yüzde 20 olarak yani 100 TL olarak düzeltilmesi. Böyle olursa olumlu oy vericem'' dedi.

Başkan Türkmen günümüz şartlarında görüyorsunuz, hangi şeyde yüzde 10 artış var diye cevap verdi.

Canip Han, Konutlarda yüzde 70, diğerlerinde yüzde 10 olmaz Başkanım diyerek görüşünün arkasında durdu.

Yazık değil mi konutlara?

AK Partili Okan Bildirici de aynı konuda söz alarak,

''45 bin 349 konutumuz var ama diğer yerlerimiz de az değil. o dört bin üniteden yüzde 20 alıyorsunuz, konutlardan yüzde 70 alıyorsunuz. Bu adalet olmaz. Yazık değil mi konutlara? Biz bunun adaletini istiyoruz.'' dedi.



Emlak vergisi yüzde 50 artacak...



AK Partili Halil Şenol Hamarat,

''Şark kurnazlığı'' deyimini kullandı, Başkan Türkmen şark ne diye sordu. Hamarat, Ben bu bütçenin önümüzdeki üç ayda revize edileceğini düşünüyorum. Bizim aldığımız duyumlar emlak vergisinin yüzde 50 sabit kalacağı yönünde. Torba yasaya girecek. Evdeki hesap çarşıya uymayacak.

2024'de yüzde 74 gerçekleşmişti, 2025'in gerçekleşme oranlarını şu an bilmiyoruz. Ama 2026 bütçesinin yüzde 55-60'larda kalacağını tahmin ediyorum. Ben bu bütçenin en az 700 milyon TL fazlalığı olduğunu düşünüyorum. Vergi, ceza ve mülk satışı bütçenin yüzde 70'ine denk geliyor.

465 milyon TL ceza alacağım derseniz günlük 1 milyon TL'den fazla ediyor. Cumartesi pazarı çıkartırsanız günlük 1 milyon 700 bin TL cezalardan belediyeye kaynak yaratıyorsunuz.'' diye konuştu.