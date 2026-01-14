Son Mühür / Erkan Doğan - Kemalpaşa Belediyesi ve CHP Kemalpaşa İlçe Teşkilatı yöneticileri, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gölet’te düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Etkinlikte ilçenin geleceğine yönelik atılacak adımlar tartışıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı, CHP Kemalpaşa Belediye Meclisi Başkan Vekili Mükremin Zulkadiroğlu,CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Kemalpaşa Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Barış Uçar, CHP’li meclis üyeleri, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte buluştu. Başkan Vekili Zulkadiroğlu, gazetecileri ilçede yaptıkları yatırımlar ve çalışmalar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Armutlu’da kapatılan halı saha yerine yeni bir park çalışması ve yeni halı saha yapılacağını müjdeleyen Zulkadiroğlu, “Armutlu’da havuzlu kahve bilinen olarak yer yıkıldı. Kahve yanındaki halı sahanın da kullanılamaz durumdaydı. Mevcut halı sahaya yakın bir yere yeni bir saha yapılacak. Kahvenin bulunduğu alana da güzel bir park inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak” dedi.

Kemalpaşa’ya üniversite gelecek mi?

Kemalpaşa’ya üniversite açılması konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Zulkadirooğlu, “Eski Belediye binasını dersane haline getir. Öyle bir üniversite olmaz. Üniversite dediğin yer bir kampusü olur, fakülteleri olur. Bir bina yapmakla üniversite olmaz. Belediye olarak bizim üniveriste yapmak gibi bir görevimiz yok. Üniversitenin oluşumu ile ilgili her türlü yanında olacağız. Her seçimde biri çıkıp, ‘Ben üniversite yapacağım’ diyor. Bunlar popülist politikalar. Projen var mı, alt yapı var mı yok” dedi.

“İyi niyetli uğraştık ancak Demokrasi Üniversitesi’nin Kemalpaşa’ya gelişi amacına ulaşmadı”

Kemalpaşa Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Barış Uçar da önemli açıklamalarda bulundu. Uçar şunları söyledi, “Geçen dönem çok iyi niyetle. Kentimizde bir üniversite için adımlar atıldı. Bu kadar sanayinin olduğu bir yerde, öğrenciler ile sanayiciyi bir araya getirmek istedik. Tüm kamu ve üniversiteleri ile görüşüldü. En son Demokrasi Üniversitesi ile bir protokol yapıldı. Protokolde bize vaad edilenlerle uygulamaların hiçbiri tutmadı. Mühendislik Fakültesi açılacaktı. Kongre Merkezi olarak yapılan inşaat alanını dönüştürme projesi olacaktı. Orası üniversiteye verilecekti, üniversite de orayı yapacaktı. Geldiğimiz noktada hiçbir şekilde bu işe yaklaşmadı. ‘Onu yapın gelelim’ , ‘Bunu siz yapın’ dendi. Mühendislik gelmiyorsa en azından iki yıllık teknik bölümler gelmesini istedik. Sanayinin en çok aradığı konu ‘ara eleman’. Türkiye'de herkes mühendis! Göletteki ikinci iskeleyi istediler. Ne yapacaksınız ikinci iskeleyi? Eski Belediye binamızı istediler. Fakülte mi gelecek diye sorduk. ‘Rektör geldi mi burayı kullanacak” dendi. Karabağlar’da 600 dönümlük bir arazisi var Demokrasi Üniversitesi’nin. Anladığımız kadarıyla Kemalpaşa’yı geçici bir süre kalmayı düşünüyorlardı. Biz tüm iyi niyetimiz ile yıllarca çaba gösterdik. Ama gördük ki bu iş olmayacak. Mehmet Başkanımız geldikten sonra bu işin gerçekten olmayacağını anladık”