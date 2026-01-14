114 yıllık tarihiyle İzmir’in en eski aktif spor kulübü olma unvanını taşıyan Karşıyaka Spor Kulübü, kampanyayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın vefat yıl dönümü olan 14 Ocak’ta kamuoyuna duyurdu.

Kulüp yönetimi, bu tarihi günü özellikle tercih ederek hem manevi bir vefa mesajı verdi hem de camiaya güçlü bir birlik çağrısında bulundu.

Karşıyaka camiasına birlik ve dayanışma çağrısı

Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, zor bir dönemden geçtiklerini ancak bu süreci birlik ve dayanışmayla aşacaklarına inandıklarını vurguladı.

Cicibaş, “114 yıllık kulübümüzün hak ettiği yere yeniden ulaşabilmesi için tüm Karşıyakalıları ‘Hikayene Sahip Çık’ çağrısıyla ortak sorumluluğa davet ediyoruz. Bu eşsiz hikayeye sahip çıkma zamanı” ifadelerini kullandı.

“Şeffaflıktan ve kurumsallaşmadan taviz vermeyeceğiz”

Yeni yönetimin temel prensiplerine de değinen Başkan Cicibaş, kulübün kişilere değil kurumsal yapıya dayalı bir anlayışla yönetildiğini belirtti.

2025 yılının ikinci yarısından itibaren satın alma, hukuk ve pazarlama departmanlarının yeniden yapılandırıldığını açıklayan Cicibaş, iç ve bağımsız denetim sistemlerinin aktif hale getirildiğini söyledi.

Cicibaş, “Karşıyaka sıradan bir spor kulübü değil, bu şehir için tarihi bir mirastır. Şeffaflık ve birlik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

Tüm Karşıyakalıları, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyorum” dedi.

50 milyon TL hedefiyle yola çıkıldı

“Hikayene Sahip Çık” kampanyası kapsamında kulüp, 31 Mayıs 2026’ya kadar toplam 50 milyon TL bağış toplamayı hedefliyor.

Elde edilecek kaynağın, kulübün mali yapısının güçlendirilmesi, borç yükünün azaltılması ve sürdürülebilir bir finansal yapının kurulması için kullanılacağı bildirildi.

SMS ve havale yoluyla bağış yapılabilecek

Kampanyaya destek olmak isteyenler için farklı ödeme kanalları da oluşturuldu. Tüm GSM operatörlerinden “VARIM” yazıp 1912 numarasına SMS gönderen bağışçılar, kampanyaya 100 TL katkı sağlayabilecek.

Ayrıca bireysel ve kurumsal bağışlar için kulübün resmi IBAN hesabı üzerinden EFT ve havale yoluyla da destek olunabilecek.