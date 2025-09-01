Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Ağustos ayı toplantısına göre sakin başladı, sakin sona erdi.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in olmadığı toplantıya CHP’li Mükremin Zülkadiroğlu başkanlık etti.

Toplantının açılışında AK Parti grubunun, ‘’Geçtiğimiz ayki toplantı ara verilmediği halde sonlandırılmıştı, bu konuda kamuoyunun aydınlatılması hakkında bilgi istiyoruz.’’ Talebine cevap veren Zülkadiroğlu,

‘’Meclis amacına uyun bi şekilde yapıldı ve sonlandırıldı, isteyen Başkanımız Mehmet Türkmen’e sorabilir. Ben herhangi bir oylama yaptırmayacağım’’ dedi.

Biriken çöpler ne olacak?

AK Parti grubunun Kemalpaşa’nın birçok bölgesinde çöpler birikiyor, bunun nedeni nedir? Sorusuna cevap veren Zülkadiroğlu,

‘’Büyükşehirdeki grevden dolayı aksama oldu ve çöpler o yüzden birikmişti. Ancak son dönemde Harmandalı’da buluna alanın mahkeme tarafından yasaklanması nedeniyle oraya değil Bergama’ya dökülmeye bşalandu. Sefer sayıları yetersiz kalıınca çöpleri bu şekilde biriktirmek zorunda kaldık. Cemil Tugay Başkan da biz bu çöpleri nereye dökeceğiz demişti. Bu büyük bir sorun. Yıllardır bu sorun devam ediyor. Sıkınrtı sadece Kemalpaşa değil bütün ilçelerde var. Hatta metropol ilçelerde daha kötü görüntüler var.’’ Hatırlatmasında bulundu.

75 adet taşınmaz kararı komisyonlara...

Meclis gündeminde yer alan Kemalpaşa Belediyesi’ne ait 75 adet taşınmaz konusunda CHP Grubu 75 adet taşınmazın satışı komisyonlara iade edilmesini ve bir ay daha incelenmesini istedi. AK Parti grubu da bu öneriye destek verdi. AK Parti adına Oktay Salduz, kamu yararı olmadığı sürece satışlara karşı çıkacaklarını açıkladı.

Bu satışlara neden gerek duyuluyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, ‘’Seçimlerin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti, Kemalpaşa Belediyesi’nde bu satışlarda amaç nedir bilmiyoruz. Biz satalım da sonrasına bakalım anlayışı var. Sayın Başkan Türkmen’den belediyenin bütçesini iyi olduğunu duyduk, madem öyle neden bu satışlar isteniyor. Ne bir proje var ne bir çalışma var. Sadece satış var. CHP’li belediyenin satış belediyeciliğine döndüğünü görüyoruz.’’ İfadeleriyle satış amacı hakkında bilgi istedi.

İktidarda kapitalist, muhalefette sosyalistler...

CHP Grubu Sözcüsü Barış Uçar, ‘’AK Parti’nin bu türden eleştirileri biraz komik oluyor. Projemiz çok ama tasarruf tedbirleri ortaya çıkınca elimizi kolumuzu bağladılar. İktidarda kapitalist, muhalefette sosyalistler. Vatandaş projelerimizi beğendiği için bizi seçti.’’ Hatırlatmasında bulundu.

AK Parti Grubu aynı konuyu bir daha hatırlattı...

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde AK Parti Meclis Üyesi Oktay Salduz, Ağustos ayındaki gergin geçen meclis toplantısını bir kez daha gündeme taşıdı.

‘’Geçen ayki meclis oturumu hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Meclisi yönetenler kral değildir, keyfi uygulamalar yapamazlar. Dilek ve temennilerde meclis üyeleri derdini anlatır en son başkan cevap verir. Geçen mecliste grup başkanvekilimizin üzerine yüründü. Geçen meclis canlı yayın kesildi. Bu konuda daha fazla hassas olunması gerektiğini söylemek istiyorum’’ dedi. Mükremin Zülkadiroğlu’na seslenen Salduz, ‘’Siz Başkan Türkmen’e AK Parti grubuna çok müsamahalı davranıyorsunuz dediniz’’ hatırlatmasında bulundu.

Hepimiz ders almalıyız...

Salduz’un eleştirilerine cevap veren Zülkadiroğlu,

‘’Pek hoş şeyler yaşanmadı. Bence yaşananlardan herkesin ders çıkartması gerekiyor. Meclisi başkan yönetir. Burada maalesef bir hatip konuşurken müdahale oluyor. Bir kelime söylerken kendimizi check edelim. Siz diktatör dediniz. O gerginlikler yaşanmasın. Millet bizden laf sokma değil hizmet bekliyor.’’ Mesajı verdi.

Toplantının sonunda AK Partili Meclis Üyesi Hatice Köktürk, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mektup hazırlanmıştır. Eylül ayı boyunca AK Parti Kadın Kolları tarafından bu mektuplar 81 ilde dağıtılacaktır bilgisini paylaştı.

Kemalpaşa Meclisinin bir sonraki toplantısının 1 Ekim saat 17.00’de gerçekleştirileceği duyuruldu.