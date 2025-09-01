Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de daha önce FETÖ/PDY operasyonuna konu olan künefe zincirinin bulunduğu bina kiraya çıkarıldı. İzmir’in Bayraklı ilçesinde metrekarede ortalama fiyatın 527 lira olduğu mahallede bulunan binanın mülk sahibinin, binayı tutacak işletmeden aylık 1 milyon 200 bin lira kira bedeli ve yüzde 15 ciro talep etmesi dikkat çekti.

Geçen haziran ayında “Antiochia Künefe” isimli işletme zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33’ü, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yedi şüphelinin yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun, (MASAK) incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları iddia edilmişti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda ise 100 bin lira, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmişti.

FETÖ'ye 40 milyon liralık finans sağlandı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini “paravan” olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.

MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Ortalama kira bedeline göre aradaki fark 978 bin lira

“Antiochia Künefe” isimli işletme zincirinin İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan binası ise boşaltıldı.

420 metrekare binanın restoran-lokanta adı altında 1 milyon 200 bin lira kira bedeli ve 1 milyon depozito bedeliyle çıkarıldı.

“Bayraklı gastronomi merkezinde eşsiz kiralık ticari işyeri” diye pazarlanan binanın ilanında şu ifadeler yer aldı:

“İzmir’in gastronomi merkezi Bayraklı’da, eşsiz konumu ve 3 katlı müstakil yapısıyla öne çıkan bu özel portföy, işinizi bir üst seviyeye taşımanız için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor! Prestijli lokasyonu, bağımsız kullanım avantajı ve ticari potansiyeliyle fark yaratmak isteyen girişimciler için ideal bir tercih. Yaklaşık 100 masa / 400 sandalye kapasitesi ile yüksek müşteri sirkülasyonuna uygun olan işletme, farklı konseptlere uyarlanabilir” ifadeleri yer aldı.

Binanın bulunduğu Bayraklı’nın Mansuroğlu Mahallesi’nde metrekarede ortalama kira fiyatı 527 lirayken, mülk sahibinin binayı tutacak işletme sahibinden 1 milyon 200 bin liralık kiranın yanında yüzde 15 ciro ve 1 milyon depozito talep etmesi dikkat çekti.

Gerçek kira bedelinin metrekarede ortalama 527 liradan hesaplandığında 221 bin 340 lira olduğu, aradaki farkın ise 978 bin 660 liraya tekabül ettiği görüldü.

Kira bedelinin yüksek olması “kira bedelleri artırılıyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.