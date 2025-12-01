Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025 yılının son meclis toplantısı olan Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Geçmişte hararetli tartışmalara sahne olan ve kimi zaman iki saati aşan süreleri bulan meclis toplantısı bu kez sadece 6 dakika sürerek, başlamasıyla bitmesi bir oldu dedirtti.



KEMAKUT komisyonlara gitti...



Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nden gelen Arama ve Kurtarma Şefliğinin (KEMAKUT) görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla "Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Şefliği (KEMAKUT) Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" deprem ve hukuk komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin yeni yıldaki ilk toplantısı 5 ocak 2026 pazartesi saat 17.00'de gerçekleştirilecek.