İzmir’in Ödemiş ilçesinde Bademli–Ovakent yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen bir kamyonet, önündeki traktörün ani şerit değiştirmesi nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki E.U. yönetimindeki kamyonet, manevra sırasında kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kamyonet refüje çarparak devrildi

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden E.U., aracın yan yatmasıyla birlikte yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.U.’yu Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Kazaya neden olduğu öne sürülen 51 yaşındaki traktör sürücüsü H.O., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yolun bir süre kontrollü olarak trafiğe verildiği belirtildi.