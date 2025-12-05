Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Rotary Kulübü, çevre farkındalığını güçlendirmek ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Bornova Belediyesi iş birliğiyle Atıkbank projesini başlattı. Çarşamba ve pazar günleri Bornova Çamdibi pazar yerinde kurulan özel konteynerde vatandaşlar plastik, cam ve kullanılmış yağ gibi atıkları teslim ederek sabun, deterjan, havlu ve organik gübre gibi ödüller alabiliyor.

Puanlama sistemiyle çalışan sürdürülebilir model

Atıkbank, geri dönüştürülebilir atıkları puanlayarak ödüllendiren bir sistem üzerine kuruldu. Teslim edilen atıklar, Bornova Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu firma tarafından sağlanan ürünlerle ödüllendiriliyor. Konteynerde görevli personel, getirilen atıkları kayıt altına alarak vatandaşlara puan karşılığı ürün teslim ediyor.

“Çevre bilincini yaygınlaştıran bir başlangıç”

Çiğli Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sürdürülebilir bir çevre modeli oluşturduğunu belirterek çevre bilincini artıran bu tür çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini söyledi. Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yontan ise Atıkbank’ın kulüp tarafından geliştirildiğini, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Atık Müdürlüğü ile hayata geçirildiğini ifade etti.

Sponsor destekleriyle hayata geçen sistem

Projede kullanılan konteyner ve ekipmanlar, Acar Metal, Dolmenler Mobilya ve İstek Pnomatik Otomasyon’un sponsorluğunda tamamlandı. Rotary üyeleri de tüm süreçte aktif rol aldı.

Çevre bilinci için çağrı

Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, projenin uzun vadede hem çevreye hem de toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağını belirterek vatandaşları geri dönüştürülebilir atıklarını Atıkbank’a getirmeye davet etti.

Atıkbank, her Çarşamba ve pazar günü 09.00–17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.