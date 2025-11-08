Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, merhum oğlu Hasan Türkmen'i ebediyete uğurlayışının yedinci yıl dönümünde düzenlediği Mevlid-i Şerif programıyla andı. Ulucak Mahallesi Cuma Camii önünde gerçekleştirilen vefa programına gösterilen katılım oldukça yoğundu. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından edilen dualarla manevi bir atmosferde devam etti. Anma etkinliğine katılan yaklaşık 3 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Başkan Mehmet Türkmen ve ailesi, bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerle yakından ilgilenerek acılarını paylaştı.

Protokol ve siyasi liderlerden yoğun katılım

Hasan Türkmen’i anma programı, Kemalpaşa’nın yanı sıra İzmir siyaset ve bürokrasi camiasından da çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Törene katılanlar arasında Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal gibi önde gelen isimler yer aldı.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Ortoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey amirleri, farklı siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda Kemalpaşalı vatandaş da hazır bulundu. Bu geniş katılım, Başkan Türkmen'e ve ailesine yönelik duyulan saygının ve başsağlığı dileklerinin kuvvetli bir göstergesi oldu.

Başkan Türkmen’den duygusal teşekkür mesajı

Oğlu için düzenlenen mevlide gösterilen büyük ilgi ve dualar için minnettar olduğunu belirten Başkan Türkmen, duygusal bir teşekkür konuşması yaptı. Türkmen, “Merhum evladımız Hasan Türkmen'in vefatının 7. yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayarak vefa gösteren ve dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza ailem adına gönülden teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. Evlatlarını kaybetmiş tüm ailelere sabır, metanet ve dayanma gücü dileyen Başkan, başta Kaymakam, Başsavcı ve siyasi temsilciler olmak üzere, acılarını paylaşan tüm Kemalpaşalı hemşehrilerine şükranlarını sundu. Türkmen, merhum Hasan'ı ve ahirete göçmüş tüm evlatları rahmetle andıklarını ve dualarının kabul olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.