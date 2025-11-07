İzmir'in Konak ilçesinde, 21 Şubat tarihinde işlenen diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cinayet şüphelisi olarak yargılanan Mustafa Ercan’ın (34) yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir karara imza attı: Olay yerinde detaylı keşif yapılmasına karar verildi. Dava, yeni kararlar doğrultusunda 26 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

Olay, Konak Alsancak Kültür Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede, ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışan Düşmez ile husumetlisi Mustafa Ercan arasında yaşanmıştı. İddianameye göre, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ercan, Düşmez’i tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Şüphelinin, bu vahim eylemin ardından yaralının telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek maktulün annesine göndermesi, olayın dehşet boyutunu artırmıştı. Hastaneye kaldırılan Düşmez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş ve Harput Aile Mezarlığı'nda defnedilmişti. Ercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Tanıklar dinlendi: Karşılıklı tehdit iddiaları

Duruşmada dinlenen tanıklıklar, cinayetin ardındaki karmaşık ilişki ağını ortaya çıkardı. Düşmez’in bir arkadaşı olan S.G., ortaklığın bozulması sebebiyle maktulün Ercan hakkında "vuracağım, öldüreceğim" şeklinde konuştuğunu aktardı. Ayrıca, Emrah Düşmez’in evinde bıçakla dolaştığını, Ercan'ı ve kız arkadaşını öldüreceğini söylediğini ve bir silahı olduğunu da iddia etti. Tanık, Ercan’ın eşinin de daha önce maktulün evine gelerek "içinde para olduğunu düşündüğü" bir poşeti Düşmez’e verdiğini öne sürdü.

Anne’den acı feryat: "Oğlumu geri istiyorum"

Duruşmada söz hakkı tanınan merhum diş hekiminin annesi Aysel Düşmez ise sanığın savunmalarının yalan olduğunu ileri sürerek büyük acısını dile getirdi. Anne Düşmez, "Oğlumu geri istiyorum. Yalan savunmalar yapıyor. Emrah’a bir şeyler içirmeden onu öldüremezdi. Vicdansız ve gözünü kan bürümüş" ifadelerini kullandı. Ayrıca, oğlunun kendisine, Mustafa Ercan’ın kendisini öldürmek için kiralık katil tuttuğundan bahsettiğini de mahkeme heyetine aktardı. Mahkeme heyeti, tüm bu çelişkili ifadelerin ışığında sanığın tutukluluk halinin devamı ve cinayetin detaylarını netleştirmek üzere olay yerinde keşif yapılması kararıyla davayı erteledi.