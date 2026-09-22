Son Mühür/ Beste Temel- Sırbistan'da düzenlenen uluslararası Asterix Games Taekwondo Turnuvası'na İzmirli genç yetenekler damga vurdu. Kemalpaşa'yı temsil eden MNÇ Taekwondo ekibi, 10 sporcuyla katıldığı ilk yurt dışı organizasyonundan 6 madalya ve bir özel ödül çıkardı.

İlk uluslararası sınav, iki şampiyonluk

10 Eylül'de Niş kentinde gerçekleşen turnuvada minik ve yıldız kategorilerindeki sporcular tatamiye çıktı. Türkiye'de milli takıma verdiği destekle bilinen MNÇ Taekwondo, yurt dışındaki ilk sınavını başarıyla geçti. Zorlu rakiplerini mağlup eden Ecrin Akpınar ve Gökçe Yanar, turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak altın madalyayı kazandı. Final müsabakasında mücadele eden Berra Asu Kara ise ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

En teknik sporcu ödülü Barış'ın

İzmirli ekibin madalya serisi bronzlarla devam etti. Mümin Postal, Ebedin Çiçek ve Eslem Buse Yıldız, turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Organizasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise Barış Çağrı Çiçek oldu. Çiçek, tatamide sergilediği yetenekleriyle turnuvanın "En Teknik Sporcusu" seçildi. Rakiplerini geride bıraktı.

"Kemalpaşa'nın büyük başarısı"

Sporcuların tamamı kariyerlerinde ilk kez uluslararası bir maça çıktı. MNÇ Taekwondo yetkilileri, bu detayın kazanılan madalyalardan çok daha önemli olduğunu vurguluyor. Elde edilen tablo, kulübün altyapıdaki sağlam temellerini doğruladı. Kulüp yönetiminin mesajı netti: "Küçük bir ilçeden uluslararası başarılar çıkabileceğini herkese gösterdik."