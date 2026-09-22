Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla Kemalpaşa’da 31 mahalle ‘kırsal statü’ye kavuştu, kararın dışında kalan Egemenlik Mahallesi’nde (Ören) mahalle muhtarı Mehmet Eskicioğlu duruma tepki gösterdi. İlçenin büyük kısmının geçimini çiftçilikle sağladığını, mahallelerinde bir bakkalın dahi olmadığını söyleyen muhtar Eskicioğlu, “Alsancak Kordon'da yaşayan biriyle aynı su parasını veriyoruz” dedi.

“Hakkımızı almak istiyoruz”

İlçede kırsal mahalle statüsünü hak eden mahalleler arasında en başta yer aldıklarının altını çizen Eskicioğlu, “Nüfusumuz 630. Nüfusun yüzde 80'i Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) tabii. Kırsal mahalle statüsü alındığında su paralarında ve vergilerde indirim alabiliyorsunuz. Neden biz de bu hakkı elde etmeyelim? Bir vatandaşımıza sordum ‘19 bin liranın üzerinde vergi ödedim’ dedi. Fazla bir şeyi de yok baktığında. İnsanlar geçim zorluğu yaşıyor, emekli maaşı ortada. Bizim mahallemiz Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi ile Yiğitler'in arasında kalıyor. Tarımla geçimini sağlıyoruz, fabrikaya giden sayımız çok az. Yaşlı nüfusumuz da çok fazla. Eski tarihi yapılar, tarihi evler mevcut. Ne kadar zamanda Ören belediyesi varken Ören'de bir imar sokulacağı zaman 18 uygulaması yapılarak zamanında parsellenmiş olsa da küçük bir köy. Mahallemizde toplam 4 tane esnaf var. Ekmeğimizi bile satacak bir bakkalımız yok. Ekmeğimizi kahvehanede satıyoruz. Bu nedenle biz de hakkımızı almak istiyoruz” diye konuştu.

“Bu işte bir adaletsizlik var”

Kemalpaşa’da Sütçüler, Çambel, Yiğitler ve Halilbeyli gibi mahalleleri işaret eden Eskicioğlu, “O mahalleler bizden kat be kat büyük. Merkezle karşılaştırıldığında 400 metre yürüme mesafesindeyiz. Oralarda çiftçilik, hayvancılık yapılıyor da burada yapılmıyor mu? Önce bir ‘Plan’ dediler sonrasında da sözlü olarak "E siz Ören'in mahallesiydiniz, eski kapanan beldenin" dediler. Onunla ilgili de ben bir araştırma yaptım. Torbalı Yazıbaşı Mahallesi var, eski kapanan beldelik. Eski kapanan belediye binası dahi hala duruyor. Muhtarıyla da konuştum, onayladı. Onlar da kırsal statüye geçtiler. Halilbeyli de 3 dönemdir kırsal mahalleymiş. Ben de Ören'e bağlıyım. Bu işte bir adaletsizlik var” ifadelerini kullandı.

“Dava açma yoluna gideceğiz”

“Kordon'da yaşayan biriyle aynı su parasını veriyoruz. Adaletsizlik burada, ondan dolayı da kızıyoruz” sözleriyle devam eden muhtar Eskicioğlu, “Karar çıksın diye bekliyorduk. Daha önce ocak ayında dilekçe vermiştik fakat dikkate alınmadık. Şimdi dava açma yoluna gideceğiz, çünkü bizim gibi olup bu hakkı elde eden mahalleler var. Bu da emsal teşkil ediyor” diye konuştu.