Son Mühür- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sonucu merakla beklenen seçimden zaferle çıkan isim CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçime katılım oranının düşüklüğüne dikkat çekerek, KKTC'nin Türkiye'ye katılması için adım atması çağrısında bulunduğu süreçte seçime katılım oranının yüzde 64.87 olduğu açıklandı.



Oyların yüzde 62.76'sını alarak ezici bir zafere imza atan Tufan Erhürman'ın ''"Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak." mesajına CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

Omuz omuza inşa edeceğiz...



Yayınladığı mesajda ''Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan

Sayın Tufan Erhürman’ı kutluyor,

Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman’ın; Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişten gelen tarihsel birlikteliğini ve omuz omuza inşa edecekleri geleceği kararlılıkla vurgulamasından dolayı teşekkür ediyorum.'' diyen Kılıçdaroğlu,

''Türkiye’siz Kıbrıs, Kıbrıs’sız Türkiye olmaz.'' mesajı verdi.