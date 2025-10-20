Son Mühür - IKEA’nın en büyük franchise sahibi olan Ingka Investments, sürdürülebilir hammadde tedarikini sağlamak amacıyla Letonya ve Estonya’da toplam değeri 720 milyon euroyu bulan 153 bin hektarlık ormanlık arazi satın alıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ingka Group’un yatırım kolu olan şirketin, İsveç Orman Sahipleri Derneği Södra’dan aldığı arazinin yaklaşık yüzde 90’ının ormanlarla kaplı olduğu belirtildi.

Bu yatırımın, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik planları ve yerel tedarik zincirlerini güçlendirme hedefiyle örtüştüğü vurgulandı. Bloomberg’e konuşan Ingka Yönetim Müdürü Peter van der Poel, IKEA’nın yenilenebilir malzeme tedarikine ve orman yönetimine nesiller boyu sürecek bir perspektifle yaklaştığını ifade etti. Şirket, ayrıca Baltık bölgesindeki üreticilerle iş birliği yaparak, odunun yerel olarak işlenmesini de hedefliyor.

331 bin orman arazisi

İKEA'nın dünya genelindeki mağazalarının büyük çoğunluğunu işleten ve global perakende satışların yüzde 87’sini gerçekleştiren Ingka Group, halihazırda yedi ülkede toplam 331 bin hektarlık orman arazisinin yönetimini üstleniyor. Bir hayır kurumu mülkiyetinde faaliyet gösteren şirket, elde ettiği kârı temettü olarak dağıtmak yerine sürdürülebilirlik ve iş geliştirme projelerine yeniden yatırım yapıyor.

Son orman arazisi alımıyla birlikte Ingka’nın son dönem yatırımları 1 milyar euroyu geçti. Bu yatırımlar arasında; yapay zekâ destekli lojistik platformu Locus’un satın alınması, Manhattan’da yeni bir İKEA mağazası için ofis ve perakende alanı edinilmesi ve gıda atıklarını yenilenebilir doğal gaza dönüştüren Vanguard Renewables’a yapılan azınlık hissesi yatırımı yer alıyor. Sodra CEO’su Lotta Lyra ise bu satışın, kooperatifin İsveç’teki orman varlıklarının değerini artırmaya odaklanmasına imkân tanıyacağını belirtti. Satın alma işlemi hâlâ düzenleyici kurumların onayına bağlı.