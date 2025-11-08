Çanakkale’nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi’ndeki Gökkuşağı Parkı’nda balık artıklarıyla birlikte olta kancaları bırakıldı. Parktaki kedilerden biri, balık artıklarını yemeye çalışırken ağzına ve bacağına kanca battı. Kedi, o sırada parkta oturan Tuana Aykut’un yanına yaklaşarak adeta yardım istedi. Durumu fark eden Aykut, kediyi annesi Duygu Kural Aykut ile birlikte veterinere götürdü.

“Kedi sorunun ne olduğunu gösterdi”

Duygu Kural Aykut, yaşananları şöyle anlattı: “Kızım parkta otururken kedi yanına geliyor. Ağzından sarkan ipi fark ediyorlar. Ağzını açınca diline kanca battığını görüyorlar. Hemen beni aradı, birlikte veterinere götürelim dedim. Kedi uzaklaşmaya başladı ama kızım peşinden gitti. Kedi sanki neden böyle olduğunu göstermek ister gibi balık artıklarının olduğu yere geldi. Orada kancaların battığını anladık.”

Aykut, veteriner Pınar Hanımın kliniği kapattıktan sonra yeniden açtığını belirterek, şunları ekledi: “Veteriner kediyi detaylı muayene etti. Bacağında da kanca olduğunu fark etti. Kancaları çıkardı, antibiyotik iğnesi ve aşılarını yaptı. Kedi sağlığına kavuştu.”

Hayvanseverlerden duyarlılık çağrısı

Tedavi edilen kedi sağlıklı şekilde doğaya bırakıldı. Aile, parklara kanca ve tehlikeli atık bırakılmaması çağrısında bulundu.