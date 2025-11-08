Bursa’nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobili trafikten men edildi.

Uyarıya uymadı, kaçmaya çalıştı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 16 SYG 07 plakalı otomobili kullanan M.K. polis ekiplerinin “dur” ihtarını dikkate almadı. Kaçmaya çalışan sürücü, ekiplerin hızlı ve kontrollü müdahalesiyle kısa sürede durduruldu.

Polis ekipleri, işlem yapmak için sürücünün araçtan inmesini istedi. M.K. uzun süre direndi ve araçtan inmeyi reddetti. Ekiplerin sabırlı ikna çabaları sonucu sürücü, tartışmaların ardından araçtan indi.

Alkolmetreye üflemedi, ehliyetine el konuldu

Alkolmetre testini kabul etmeyen sürücü M.K.’nın daha önce de sürücü belgesinin men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle yeniden el koydu. Ayrıca M.K.’ya toplam 63 bin 911 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edilerek otoparka götürüldü.