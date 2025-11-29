Trabzon’da yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’ndeki evinin balkonundan kaydettiği bir dakikalık görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalfa, videoya Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun Trabzonspor için 21 yıl önce bestelediği ‘Uy Aha’ şarkısının nakaratını ekledi. Paylaşımın üzerinden dört ay geçmesinin ardından Kalfa hakkında beklenmedik bir hukuki süreç başlatıldı.

Koyuncu’nun kardeşi savcılığa suç duyurusunda bulundu

Sanatçının yasal mirasçısı olan kardeşi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında “manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz” edildiği gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şarkının izinsiz kullanıldığı belirtilerek 50 bin TL tazminat talep edildi.

İzin alınmadığı gerekçesiyle ifade verdi

Hakkında hukuki işlem başlatıldığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi. Kalfa, paylaşımın tamamen duygusal bir sevgiyle yapıldığını, telif haklarına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

“Şarkıyı Trabzonspor sevgisiyle paylaştım”

Kalfa, ifadesinde o anları şu sözlerle anlattı: “15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu’ya ait bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi’ni çektiğim videoyla birlikte sosyal medya paylaştım.

Trabzonspor’un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan kötü bir düşünceyle paylaşmadım.

Emniyetten arayıp ‘Kazım Koyuncu’nun şarkısına klip yapmışsın’ dediler. Sosyal medyada olan bir şarkıyı paylaşmanın neden suç olduğunu anlamadım. Telif hakları varmış, bilmiyordum.”

“Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum”

Kalfa, hiçbir ticari amaç taşımadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Paraya mı ihtiyaçları var, bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş.

Ferdi Tayfur’un, Müslüm Gürses’in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Kazım Koyuncu bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum.

Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok.”

“Trabzon’da 40 kişi hakkında şikayet varmış”

Emniyette benzer şikayetlerle karşılaşan birçok kişi olduğunu öğrendiğini belirten Kalfa, sürecin şaşkınlık yarattığını söyledi:

“Trabzon’da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon’da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu’nun ailesine yakışmaz.”

“Kazım Koyuncu’yu canımdan bilirim”

TIR şoförü olarak uzun yollarda sık sık paylaşım yaptığını söyleyen Kalfa, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben para amaçlı bir şey yapmadım, kötü niyetli de yapmadım.

Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam haklılardır. Ama ben adamı seviyorum, Kazım Koyuncu’yu canımdan bilirim.”