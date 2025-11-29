Son Mühür- Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin “Yağmur” karakteriyle tanınan oyuncu Asena Keskinci, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarına bir yenisini eklemişti.

Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında hem ailesinin dağıldığını öne süren hem de sette fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden çarpıcı sözler sarf etti.

“Boşanmamızın nedeni Evrim Akın” iddiası

Keskinci, annesinin ifadelerine dayanarak, Akın’ın dizinin çekildiği dönemde babası Güray Keskinci’nin telefon numarasını annesinden aldığını öne sürmüştü.

Bu durumun aile içinde krize yol açtığını savunan genç oyuncu, anne ve babasının boşanmasında Evrim Akın’ın etkisi olduğunu iddia etmişti.

Şiddet iddiası da gündemde

Asena Keskinci, yalnızca ailevi değil, set ortamında yaşadığı sorunları da dile getirmişti. Akın’ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi ve bu iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Evrim Akın: “Hiç kimseden numara istemedim”

Gündemdeki iddiaların ardından sessizliğini bozan Evrim Akın, önce avukatı aracılığıyla tüm suçlamaları reddetmişti.

Ancak tartışmanın büyümesi üzerine kamera karşısına geçen Akın, gözyaşları içinde açıklama yaparak hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. “Hayatım boyunca hiç kimsenin telefon numarasını istemedim” ifadesiyle suçlamaları yeniden reddetmişti.

Mesaj iddialarında yeni gelişme

Tartışmaya yeni bir boyut daha eklendi. Asena Keskinci’nin iddialarının merkezinde olan baba Güray Keskinci ile Evrim Akın arasında geçtiği öne sürülen eski mesajlaşmalar ortaya çıktı.

2011 tarihli mesajlar ifşa edildi

2. Sayfa'nın haberine göre; Güray Keskinci’nin, 2011 yılında Evrim Akın’a gönderdiği mesajlarda telefon numarasını kendisinin verdiği görülüyor.