Edremit ilçesine bağlı Avcılar kırsal Mahallesi’nde bulunan Kazdağı Milli Parkı, hafta sonu tatili için gelen turistleri ağırlıyordu.

Kazdağı’nı gezmek için yola çıkan 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Minibüste toplam 13 kişi bulunuyordu.

Minibüs devrildi, yolcular panik yaşadı

Kazanın ardından minibüsün devrilmesiyle araç içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yolcuları araçtan çıkararak güvenli bölgeye aldı.

11 yolcu yaralandı

İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 11 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Edremit’teki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve iki yolcu yara almadı

Minibüs sürücüsünün ve iki yolcunun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Minibüsün kaldırılması için çekici çağrıldı ve araç otoparka götürüldü.