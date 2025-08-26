Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen Kairat ile Celtic arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Hem Kazakistan’daki ilk maç hem de İskoçya’daki rövanş 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Penaltılarla gelen zafer

Eşleşmenin galibini penaltı atışları belirledi. Büyük bir çekişmeye sahne olan seri penaltı vuruşları sonunda Kairat rakibini geride bırakarak Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı.

Zorlu yoldan geldi

Kairat, turnuvaya ilk ön eleme turundan başlamasına rağmen büyük bir sürprize imza attı. Kazakistan ekibi sırasıyla Ljubljana, Kuopion, Bratislava ve son olarak Celtic’i eleyerek dört tur geçip grup aşamasına ulaşmayı başardı.

Tarihinde bir ilk

Bu başarıyla birlikte Kairat Almaty, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Kazakistan temsilcisinin başarısı, ülke futbolu açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.