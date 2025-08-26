Galatasaray yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek için Tottenham forması giyen Malili futbolcu Yves Bissouma’yı gündemine aldı. İngiliz kulübüyle yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği, kısa süre içinde resmi imzaların atılabileceği belirtiliyor.

Bissouma ile anlaşma sağlandı

Galatasaray’ın oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı öğrenildi. Bissouma’nın sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Piyasa değeri 25 milyon euro

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Bissouma, hem fiziki gücü hem de savunma katkısıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.

Galatasaray orta sahasını güçlendiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maratonunda kadro derinliğini artırmayı hedefliyor. Bissouma transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların orta saha rotasyonu önemli ölçüde güçlenecek.