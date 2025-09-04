Dünyaca ünlü iş insanı Alijan Ibragimov'un ailesiyle Ege kıyılarındaki tatilini sürdürdüğü I Dynasty adlı mega yat, Bodrum'un ardından Fethiye'ye ulaştı. Cayman Adaları bayraklı ve 101 metre uzunluğundaki devasa yat, Fethiye İskelesi'nde göz doldurdu.

Lüks özellikleriyle bilinen mega yatta, helikopter pistinden yüzme havuzuna kadar pek çok detay bulunuyor. Ultra lüks yat, dünyanın en büyük yatları sıralamasında da 77. sırada yer alıyor.

25 Milyon TL'lik Yakıt İkmal Edildi

I Dynasty yatının limanda yaptığı yüklü harcama, bölge ekonomisine önemli katkı sağladı. İzmir Aliağa'dan getirilen 450 ton (yaklaşık 450 bin litre) akaryakıt, yata karadan ikmal edildi. Bu yakıtın bedelinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu öğrenildi. Ayrıca Fethiye'den 1 milyon TL değerinde kumanya (yiyecek ve içecek) alındığı da belirtildi.

22 misafir ağırlayabilen yatta 34 mürettebat görev yapıyor. Yatın akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edeceği kaydedildi.

Ibragimov Ailesi Ege Turunda

Forbes'un milyarderler listesinde de yer alan merhum iş insanı Alijan Ibragimov'un Türkiye kıyılarında tatil yapmayı sevdiği biliniyordu. Ailesinin bu geleneği sürdürdüğü ve Ege turunu bu lüks yatla gerçekleştirdiği belirtildi. Yatta Ibragimov'un eşi Mukadaskhan Ibragimov ile çocukları ve misafirlerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.