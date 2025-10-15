6 Nisan’da Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen kazada, ziraat mühendisi Alaaddin Efe Can, patronunun düğününden dönerken 48 ASR 285 plakalı motosikletinin kontrolünü virajda kaybetti. Kasksız olduğu belirlenen Can, yol kenarına savrularak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Can, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde boyun omurlarında çoklu kırıklar tespit edilen genç, acil ameliyata alındı.

Felç tanısından ayağa uzanan tedavi süreci

Ameliyat sonrası felç tanısı konulan Alaaddin Efe Can, tedavisinin ikinci aşaması için İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Uzman ekip tarafından hazırlanan kapsamlı rehabilitasyon programında hem klasik hem de ileri teknolojiye dayalı yöntemler uygulandı.



Öncelikle yürüme robotu tedavisiyle kas gücü çalıştırılan Can, zamanla “Rehawalk” adlı yürüme analiz ve eğitim sistemine alındı. Bu sistem sayesinde denge, kas gücü ve koordinasyonunu geliştiren Can, bir süre sonra destekle yürümeye başladı.

“Azimle çalıştım, yeniden ayağa kalktım”

Kazadan sonraki süreci anlatan Alaaddin Efe Can, “Düğünden çıktım, gözüm karardı, virajı alamadığım söyleniyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim. El ve ayaklarım tamamen tutmuyordu. O anda ‘Bir şeyleri başaracağım’ dedim ve bugün geldiğim noktada bunu başardığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Benzer durumda olan hastalara da seslenen Can, “Azimli olsunlar, inançlarını kaybetmesinler, psikolojilerini sağlam tutsunlar. Bunlar çok önemli” dedi.

Kazadan aldığı dersleri paylaşan Can, motosiklet sürücülerine ise şu uyarıda bulundu: “Koruyucu ekipman olmadan asla yola çıkmayın. Benim yaşadıklarımı yaşamayın.”

“Rehabilitasyonda mucize değil, süreklilik vardır”

Alaaddin Efe Can’ın tedavisini üstlenen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, uyguladıkları tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:



“Hastamızın boyun omurlarında kırık vardı ve felç olmuştu. Erken dönemde bireyselleştirilmiş rehabilitasyon planı oluşturduk. Fizyoterapist ve ergoterapistlerimizle birlikte klasik tedavinin yanında teknolojik cihazlardan da faydalandık. İlk geldiğinde sadece kollarında hafif kas gücü vardı, bacaklarında hiç yoktu. Yürüme robotu sayesinde kas gücünü ve dengesini geliştirdik.”

Uçkun, rehabilitasyonun sabır gerektirdiğini vurgulayarak şunları ekledi:

“Bu cihazlarda sanal gerçeklik uygulamalarıyla hastaya parkta yürüyüş veya engel aşma gibi senaryolar sunuluyor. Cihaz, hastayı görsel ve işitsel olarak yönlendiriyor, böylece beyin yeniden öğreniyor. Mucize bir ilaç ya da cihaz yok. Rehabilitasyonda başarı sabır ve süreklilikle sağlanır.”

Yeniden hayata tutundu

Bugün çift bastonla yürüyebilen Alaaddin Efe Can, aldığı her adımda emeğin, bilimin ve kararlılığın gücünü hissediyor. Can’ın hikayesi, benzer kazalar sonrası umudunu yitiren birçok hastaya ilham kaynağı oldu.