Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün hareketli saatlere sahne olmaya hazırlanıyor. Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin en büyük üç metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in AK Parti il başkanlarıyla bugün saat 15.00’te Ankara’da bir araya geleceği öğrenildi.

Siyasi kulisleri hareketlendiren bu özel görüşme, teşkilat yapısındaki güncellemeler ve gelecek dönem stratejileri açısından büyük bir önem taşıyor.

Üç büyük ilin başkanı Ankara’ya çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya giden heyette; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer alıyor. Üç büyük şehrin teşkilat performanslarının ve yerel yönetim çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmenin gündemi merak konusu

Saat 15.00’te başlaması planlanan toplantının ana gündem maddesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu buluşmanın teşkilatlarda beklenen değişim süreci veya büyükşehirlerdeki hizmet stratejilerinin koordinasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.

Teşkilat çalışmaları ve yerel dinamikler masada

Görüşmenin odak noktalarından birinin de büyükşehirlerdeki üye çalışmaları ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yerel düzeydeki yansımaları olması bekleniyor. İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın illerindeki son durumu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edeceği bu kritik temas, partinin gelecek vizyonu açısından belirleyici bir rol oynayacak. Toplantı sonrasında resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.