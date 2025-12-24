Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Bozyaka Hastanesi 22 Aralık’ta resmi olarak kapatılırken, yenilenme sırası halk arasında ‘Yeşilyurt Devlet’ olarak bilinen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Hastane aşama aşama yenilenecek.

Bozyaka Hastanesi araç ve yaya trafiğine kapandı

İzmir Bozyaka Hastanesi 22 Aralık’ta resmen kapandı. Hastane 21 Aralık saat 00:00’da kapılarını hastalara kapattı. Hastanenin bahçe kapıları da kitlenerek yaya ve araç trafiğine kapandı. Bozyaka Hastanesi’ndeki tıbbı cihazlar ve demirbaşlar çevre hastanelere verildi. Tıbbi cihazların büyük çoğunluğu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yeni koltuk, hasta yatağı gibi demirbaşların büyük bölümü de aynı hastaneye gönderildi. Sağlık Bakanlığı kapatılan Bozyaka Hastanesi’nin yıkımı ve yeniden inşası için ihaleye çıkacak. Hastanenin 2,5 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Yeşilyurt Devlet Hastanesindeki Diyaliz Merkezi ve Kreş Yıkılıp Yerine hastane yapılacak

Bozyaka Hastanesinden sonra yenilenme sırası İKÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelecek. Bu konudaki hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Doç.Dr Kul, “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yeni bir hastane inşa edeceğiz. Bu binamızı, şu an diyaliz merkezi, kreş ve şu an boş olan Mahkum Koğuşunun olduğu alana inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni hastane inşaatı sürerken, şu an yataklı servislerin ve yönetim katının bulunduğu üç bloğu yıkacağız” diye konuştu.

Yakın zamanda hizmete alınan hastane ve merkezler

Bayraklı Şehir Hastanesi, Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karaburun Devlet Hastanesi, Beydağ Devlet Hastanesi, Menderes Devlet Hastanesi

Selçuk ve Dikili Devlet Hastaneleri 2026’da açılacak

Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapım aşamasında. Bu merkez 2026 yılı haziran ayında tamamlanacak. Yeni Selçuk Devlet Hastanesi 2026 tamamlanıp hizmete açılacak. Dikili Devlet Hastanesi yapım aşamasında. Hastane 2026’da hizmet vermeye başlayacak.