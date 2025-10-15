Son Mühür/ Beste Temel- Aliağa Belediyesi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda bir araya gelerek, kentin gelecek yılki mali yol haritasını belirledi. Meclis üyelerinin oylaması sonucunda, 2026 Mali Yılı bütçe tasarısı, gelir ve gider dengesi sağlanarak 5 milyar 577 milyon TL olarak kabul edildi. Bu dev bütçe, Aliağa’nın önümüzdeki bir yıl boyunca yapacağı yatırım ve hizmetlerin kapsamını ortaya koydu.

5 Milyar 577 Milyon TL'lik bütçe oy birliğiyle kabul edildi

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Ekim ayı ikinci birleşiminde, ilk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen 2026 Mali Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı detaylıca ele alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından, Aliağa Belediyesi’nin 2026 yılı için öngördüğü 5 milyar 577 milyon TL’lik tahmini bütçesi, meclis üyelerinin tamamının olumlu oylarıyla oy birliğiyle onaylandı. Bu yüksek bütçe, kentsel gelişim ve hizmet kalitesinin sürdürülmesi hedefine işaret ediyor.

En büyük kaynak inşaat ve altyapıya ayrıldı

Fonksiyonel sınıflandırma temel alınarak hazırlanan 2026 Mali Yılı gider bütçesinde, müdürlükler düzeyindeki dağılım dikkat çekti. Bütçeden en yüksek payı alan birim, kentin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Bu müdürlüğe, toplamda 1 milyar 513 milyon 200 bin TL kaynak tahsis edildi. Bu rakam, belediyenin gelecek yıl önceliğini fiziki yatırımlara ve inşaat projelerine vereceğini gösteriyor.

Gider bütçesinin oylanması sırasında, 21 farklı müdürlüğe ayrılan bütçeler oy birliğiyle kabul edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçe kalemleri ise oy çokluğu ile karara bağlandı. Bu durum, bazı müdürlüklerin bütçe kalemlerinde farklı görüşlerin ortaya çıktığını gösterdi.

Toplantı, mazeretli sayılan meclis üyesinin durumunun oylanması ve dilek-temennilerin alınmasıyla devam etti. Aliağa Belediyesi Meclisi, bir sonraki toplantısını 4 Kasım 2025 Salı günü saat 18.00’de yapmak üzere alınan karar ile sona erdi. Bu toplantı, kabul edilen bütçenin ardından atılacak adımların değerlendirilmesi açısından önem taşıyacak.