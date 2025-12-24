Son Mühür- Son dönemde hava kirliliğiyle sık sık gündeme gelen İzmir'de gözlerin çevrildiği tesislerden birisi de Bornova Altındağ'da bulunan Çimentaş firması.

İtalyan sermayeli Çimentaş'la İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki tansiyon Tunç Soyer dönemindeki plan değişikliğiyle yükselmiş ve şirketin plan değişikliğiyle şehir dışına çıkartılması yönündeki ilk adım 15 Eylül 2023'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin plan değişikliğiyle atılmıştı.

Tesisin taşınma maliyetinin yüksek olduğunu savunan Çimentaş Büyükşehir'in plan değişikliğini yargıya taşıdı.

Bilirkişinin aksi yönde verdiği rapora rağmen İzmir 4.İdare Mahkemesi Çimentaş'ın lehine karar verdi.

Bu kez karşı adımı atan Büyükşehir'di. Büyükşehir Belediyesi konuyu istinafa götürdü.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu ve 2023'de yapılan planın hukuka uygun olduğuna hükmetti.



Mahkeme taşınsın dedi, Büyükşehir taşınmasın!



EBSO Meclis toplantısında konuşan Çimentaş CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Mirzaoğlu, Türkiye’de yeni bir çimento fabrikası kurmak için 300-400 milyon dolarlık yatırım yapmak gerektiğini belirterek, taşınamayacaklarını öne sürmüştü.

İstinaf sonrası her şey Büyükşehir'in lehine gibi göründüğü süreçte tartışmalara konu olan plan bir kez daha komisyonlara gönderildi.



16 Ekim'deki Büyükşehir Meclisi toplantısında kabul edilen karar, sanki istinaf mahkemesi bozmamış gibi İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin Çimentaş'ın lehine verdiği karar yönündeydi.

Bir anlamda Çimentaş CEO'su Cenker Mirzaoğlu'nun taşınamayız mesajına Büyükşehir Belediyesi plan değişikliğiyle destek vermişti.



Hedefteki isim Ahmet Okyay...



Büyükşehir-Çimentaş ve yargı üçgeninde yaşanan süreç ve ortaya çıkan tablo, Cemil Tugay döneminde büyükşehir belediyesi kazandığı davaya rağmen Çimentaş'ın istediği adımı atınca gözler bir anda Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay'ın üzerine çevrildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Pınar Okyay'ın eşi olan Ahmet Okyay'ın bir dönem Çimentaş şirketinin de hukuk işlerine baktığı iddiaları gündeme geldi.



Belediyeler babanızın çiftliği değildir...



''Büyükşehir'den Çimentaş'a kıyak'' olarak nitelendirilen plan değişikliğindeki geri adımın arkasında ne olduğu merak konusu.

Büyükşehir ve avukat Ahmet Okyay iddialar hakkında suskun kalmayı tercih ederken gazeteci Hasan Çölmekçi, “Belediyeler kimsenin babasının çiftliği değildir” mesajı verdi.

''Ahmet Okyay hukuk işleri başkanı ama imar avantajı sağlanan bir çimento şirketinin de avukatı olduğu iddia ediliyor.'' diyen Çölmekçi,

''Büyükşehir Belediyesi’nin avukatıyken, imar verilen başka bir kurumun da avukatlığını yaptığı ileri sürülüyorsa burada iş başka bir yere gider” hatırlatmasında bulundu.



Ve CİMER devrede...



Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Okyay'ın Çimentaş merkezli iddialar karşısında sessiz kalma tercihi sonrası Kandemir Medya harekete geçti.

İzmir kamuoyunun gerçekleri bilme hakkı olduğuna dikkat çeken ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu türden iddialarla yıpranmaması gerektiğini vurgulayan Hakan Kandemir, Büyükşehir-Çimentaş ve Ahmet Okyay üçgeninde gündeme gelen ve henüz tatmin edici bir cevap bulmayan soruları CİMER'e taşıdı.



CİMER'e yapılan başvuru şöyle...



Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Konu: Bilgi Edinme Başvurusu – Kamu yararı kapsamında çıkar çatışması iddiaları

Basın mensubu olarak, kamuoyunu yakından ilgilendiren ve yargı kararlarına konu olmuş Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. hakkında yürütülen planlama ve hukuki süreçler kapsamında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca aşağıdaki hususlarda bilgi talep ediyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve Çimentaş’a ilişkin imar planları, meclis kararları, dava ve istinaf süreçleri ile hukuki mütalaa ve görüşler konusunda görev alan Hukuk Müşavirliği personelinden herhangi birinin;

1. Belediyede göreve başlamadan önce veya

2. Belediyedeki görev süresi esnasında

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. veya bağlı şirketleri adına; avukatlık, hukuki danışmanlık, vekillik ya da sözleşmeli hukuk hizmeti verip vermediği hususunda, kurumsal kayıtlar, personel beyanları ve etik bildirgeler çerçevesinde bilgi verilmesini talep ederim.

Bu kapsamda özellikle;

– Böyle bir mesleki ilişkinin mevcut olup olmadığı,

– Varsa hangi yıllar arasında gerçekleştiği,

– Belediyeye girişte veya sonrasında çıkar çatışması bildirimi yapılıp yapılmadığı

hususlarının kamu yararı gereği açıklanmasını talep ederim.

Talep edilen bilginin kişisel veri gerekçesiyle reddedilmesi hâlinde; Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri, basın özgürlüğü, kamu yararı ve şeffaf yönetim ilkeleri gereği, isimler gizlenmek suretiyle dahi olsa, ilgili kişi veya kişiler ile Çimentaş arasında geçmişte veya hâlen bir hukuki ilişki bulunup bulunmadığına dair net bir “VAR / YOK” cevabının verilmesini arz ederim.

Bu başvurunun kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan gazetecilik faaliyeti kapsamında yapıldığını, eksik veya muğlak yanıt verilmesi hâlinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve yargı yollarına başvurma hakkımı saklı tuttuğumu bildiririm.