Son Mühür / Erkan Doğan - Torbalı Devlet Hastanesi’nde ısıtma sistemin arıza yapması nedeniyle üşüyen hasta ve hasta yakınları odalarına evlerinden getirdikleri elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında yemekhanesinde ve erzak deposunda yangın çıkan Torbalı Devlet Hastanesinde ikinci skandal yaşanıyor. Hastanedeki ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle hastalar, hasta yakınları ve sağlık personelleri adeta donuyor! Hasta ve hasta yakınları evlerinden getirdikleri elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sağlık personelleri de mont ve hırkılarla çalışmak zorunda kalıyor.

Doğalgazdan elektrik üreten sistem arızalı

TOKİ tarafından inşa edilen hastanede doğalgazdan elektrik üretildiği ancak bu sistemde yaşanan problem nedeniyle uzun zamandır hastanede ısıtma ve soğutma sistemlerinde arıza olduğu ifade edildi. Arızanın ne zaman giderileceği konusunda net bir bilgi olmadığını belirten SES İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hava Akcan, Son Mühür’e konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Torbalı Devlet Hastanesinde tam bir skandal yaşanıyor

“Torbalı Devlet Hastanesinde ne yazık ki ne hastalar ne de sağlık çalışanları için insanca yaşam koşulları kalmamıştır” diyen Akcan, “Hastanede bir çok serviste başta palyatif ve çocuk servislerinde ısıtma ve klimalar çalışmıyor. Acil Servis ve laboratuvar da aynı durumda. Hastanedeki merkezi ısıtma ve soğutma sistemindeki arızanın geçtiğimiz yaz ayından beri devam ettiğine dair bilgiler aldık. Fizik tedavi ünitesi ve birkaç poliklinik dışında hastanenin büyük bölümünde dondurucu soğuk var. Bu durum sağlık hizmeti veren sağlık personelleri ve hizmet alan hastalar için tam bir skandaldır” diye konuştu.

"Bu bir ihmaldir"

Hasta yakınlarının evlerinden ısıtıcı getirip ısınmaya çalıştığını anlatan Akcan, “Bu durum yangın ve elektrik arızaları riskini doğuruyor. Bu hastanede çocuklar, yaşlılar, kronik hastalar ve palyatif hastalar yatıyor. Yaşanan sorunlar ve elektrikli ısıtıcıların kullanılması hastalar için ciddi bir sağlık riski yaratmaktadır. Sağlık çalışanları ise uzun ve zorunlu nöbetlerde, sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlanıyor. Bu tabloyu ne sağlık hizmetiyle ne de insanlıkla açıklayabilirsiniz. Hastane yönetimi ne yazık ki bu soruna bir çözüm üretemiyor. Bu noktadan sonra bu bir teknik aksaklık değil, bir ihmaldir. Buradan şunu belirtmek gerek bu koşullar nedeniyle bir hastaya ya da çalışana zarar gelirse bunun sorumluluğu bu durumu görmezden gelenlerdir. Yaşanan sorunun nedeni mevcut sistemin kendisidir. Yıllardır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm politikaları ve özelleştirme politikalarıdır” diye konuştu.