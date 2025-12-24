Son Mühür - Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, noter kağıdı gibi değerli kağıt kapsamındaki belgelerin 2026 yılı bedelleri yüzde 19,01 oranında artırıldı. Buna göre pasaport cüzdan bedeli 1.135 liradan 1.351 liraya, ehliyet bedeli 1.420 liradan 1.690 liraya yükseltildi. Motorlu araçlar tescil ücreti ise 1.270 liradan 1.511 liraya çıktı.

Pasaport, ehliyet 2026 zamlı fiyatı

Hizmet Adı 2025 (TL) 2026 (TL)

Pasaport: 1.135 1.351

Ehliyet: 1.420 1.690

Aile Cüzdanı: 1.010 1.202

Noter Kağıdı: 125 149

Araç Tescil: 1.270 1.511

Yabancı Çalışma

İzin Belgesi: 810 964