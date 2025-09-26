Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinin itirazlarına ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in dosyası duruşmalı olarak ele alınıyor.

Davacı vekilinden tedbir talebi

Duruşmanın başlamasıyla birlikte davacı Özlem Erkan’ın avukatı, mahkemeye sunduğu beyanında, “Tedbirin devamını talep ediyoruz. Hak kaybının muhtemel olması nedeniyle tedbir kararının sürdürülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet ekipleri mahkeme salonu önüne barikatlar kurarak giriş çıkışları kontrol altına aldı.

“Hile” iddiası

Davacı Özlem Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Özgür Çelik’i görevden uzaklaştırmış ve yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın “CHP’li bazı delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir” olduğunu duyurmuştu.

Gürsel Tekin’in akıbeti belli oluyor

Özgür Çelik, görevden alınmasına ve Gürsel Tekin’in atanmasına karşı itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan başvuruları değerlendirme sürecinde davalı tarafların katılımıyla duruşma yapılmasına karar verdi. Bugünkü duruşmada CHP’nin tüm itirazları ele alınacak. Kararın, partinin İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yönetim krizine yön vermesi bekleniyor.

Olağanüstü kongrede yeniden seçim

CHP, hukuki tartışmalar sürerken olağanüstü kongre kararı almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuru sonrası düzenlenen 22. Olağanüstü Kongre’de Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

Mustafa Yavuz’dan sert paylaşım

CHP’li Mustafa Yavuz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün; Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek, beni (Mustafa Yavuz) ve birçok CHP’li yol arkadaşımız YDK kararıyla kesin olarak CHP’den ihraç edilecekler. Şunu unutmasınlar; ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu…” ifadelerini kullandı.