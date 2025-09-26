Son Mühür- 30 Ekim 2024 tarihinde “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi. Özer’in avukatı, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

Avukattan tepki: “Dilekçelerimiz okunmuyor”

Başkan Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliye talebini 21 Eylül’de mahkemeye ilettiklerini ancak “itiraz süresinin geçtiği” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu. Karara sert tepki gösteren Ersöz,

“Dilekçelerimiz okunmuyor, kopyala-yapıştır kararlar veriliyor”

ifadelerini kullandı.

Ersöz, dün akşam yapılan duruşmada tutukluluk incelemesinin de gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilirkişi raporlarına rağmen ret kararı

Avukat Hüseyin Ersöz, mahkemenin kararının dosyada bulunan üç bilirkişi raporuyla çeliştiğini dile getirdi. Raporda, Ahmet Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” suçundan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına dikkat çekildi.

Ersöz, “Her iki karara da itiraz edeceğiz ancak gerekçesiz, klişe ve bilirkişi raporlarıyla çelişen kararlar nedeniyle etkili bir başvuru yolunun kalıp kalmadığı konusunda endişeliyiz” dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları yeniden gündemde

Tahliye kararının ardından gözler bir kez daha MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına çevrildi. Bahçeli daha önce yaptığı konuşmada, eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye’de barışın sağlanması için PKK ile diyaloglara katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli.”

Bahçeli, Ahmet Özer için de benzer bir değerlendirmede bulunarak,

“Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk varsa elbette cezasını almalı” diye konuşmuştu.