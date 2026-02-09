Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Veriler, şirketin yeni yıla yolcu, kapasite ve kargo taşımacılığında artışla başladığını ortaya koydu.

Yolcu sayısı ve doluluk oranı yükseldi

THY, Ocak ayında toplam 7 milyon 600 bin yolcu taşıdı. Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerine çıkaran şirket, söz konusu ayda yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

Dış hat uçuşlarında doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti.

Transfer yolcu sayısında çift haneli artış

Açıklanan verilere göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Ocak 2025’te 2 milyon 800 bin olan transfer yolcu sayısı, 2026’nın aynı döneminde yüzde 10,8 artışla 3 milyon 100 bine çıktı.

Kapasite 23,7 milyar AKK’ya ulaştı

Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) miktarı, Ocak 2025’te 21,5 milyar seviyesindeyken, 2026 Ocak ayında yüzde 10 artışla 23,7 milyar olarak gerçekleşti. Bu artış, THY’nin küresel uçuş ağını genişletme stratejisinin sürdüğünü gösterdi.

Kargo ve posta taşımacılığında güçlü büyüme

THY’nin kargo ve posta taşımacılığı performansı da yükselişini sürdürdü. Ocak 2026 döneminde taşınan kargo ve posta hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton oldu.

Filo 522 uçağa ulaştı

Ocak ayı sonu itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 522’ye yükseldi. Şirket, artan uçak sayısı ve kapasiteyle birlikte küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.