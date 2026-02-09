Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun hava saldırılarının ardından Ukrayna genelinde yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, başkent Kiev’de binlerce binanın halen ısıtma hizmeti alamadığını duyurdu.

Enerji krizine ilişkin bakanlarla çevrim içi toplantı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın saldırıları nedeniyle enerji altyapısında yaşanan aksaklıklarla ilgili bakanlar ve bölge temsilcileriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda mevcut durumun yanı sıra enerji sorunlarının giderilmesine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığını ifade etti.

“En ağır koşullar hâlâ başkentte”

Ukrayna lideri, enerji krizinin ülkenin birçok bölgesini etkilediğini ancak en zor şartların Kiev’de yaşandığını vurguladı. Zelenskiy, “Başkentte 1400’ün üzerinde yüksek katlı bina ısıtmasız durumda. Bu binaların ihtiyaç duyduğu tüm desteği alması büyük önem taşıyor” dedi.

Elektrik ithalatı için Romanya ile iş birliği

Zelenskiy, enerji açığını azaltmak amacıyla Ukrayna’nın komşu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü belirterek, Romanya ile sınır ötesi elektrik iş birliğini genişletmeye yönelik çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti. Olası elektrik ithalatının artırılmasının, kısa vadede enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunabileceğini dile getirdi.

Nükleer santraller de hedefte

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal’den nükleer santrallerin durumu hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, nükleer enerji tesislerinin de saldırı riski altında olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Nükleer santrallerimizle ilgili altyapı ve şebekeler dahil olmak üzere enerji üretim tesislerimiz, Rus ordusu tarafından neredeyse sürekli hedef alınıyor” ifadelerini kullandı.

Enerji altyapısında onarım çalışmaları sürüyor

Ukrayna yönetimi, saldırılar nedeniyle zarar gören enerji altyapısının onarılması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirirken, önceliğin ısıtmasız kalan bölgeler olduğu kaydedildi.