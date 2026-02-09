CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Keçiören Belediye Meclisi’nde belediye başkan yardımcılığı için yaşandığı öne sürülen tekmeli tokatlı kavganın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Emir, paylaşımında dikkat çeken şekilde “Rant büyük” ifadesini kullandı.

İstifa açıklaması sonrası mecliste gerilim yükseldi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa ettiğini duyurmasının ardından Belediye Meclisi’nde tansiyonun yükseldiği belirtildi. İddialara göre, istifa kararının hemen ardından belediye yönetiminde görev dağılımı tartışmaları başladı.

Meclis üyeleri de partiden ayrıldı

Özarslan’la birlikte Belediye Meclisi üyeleri Cihan Ayhan, Azra Ceylan Öztürk ve Serkan Bedirhanoğlu’nun da CHP’den istifa ettikleri açıklandı. Bu gelişme, belediye yönetiminde dengelerin değiştiği yorumlarına yol açtı.

Başkan vekili ve yardımcısı görevden ayrıldı

Yaşanan istifalara tepki olarak Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut ile Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İki ismin istifası, kriz ortamını daha da derinleştirdi.

“Başkan yardımcılığı için kavga” iddiası

Murat Emir, yaşanan istifaların ardından Keçiören Belediye Meclisi’nde arbede çıktığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“İstifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar.”

Siyasi tartışma büyüyor

Paylaşılan görüntüler ve yapılan açıklamalar sonrası Keçiören Belediyesi’ndeki gelişmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP cephesinden olaylara ilişkin değerlendirmelerin sürmesi beklenirken, kamuoyunun gözü belediyeden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.