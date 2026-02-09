Anadolu Grubu'nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti. Türkiye'nin sanayileşme hamlesinde kritik roller üstlenen Yazıcı'nın vefatı, hem kurucusu olduğu Anadolu Grubu camiasında hem de Türk iş dünyasında büyük bir boşluk bıraktı. Ailenin 'yeri doldurulamayacak büyüğü' olarak nitelendirilen Yazıcı için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Kamil Yazıcı'nın cenazesi 11 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul Batı Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Merhumun naaşı, Maltepe Yüzevler Mahallesi'nde bulunan Maltepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

KAMİL YAZICI KİMDİR?

1929 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Süleyman Kamil Yazıcı, iş hayatına henüz 14 yaşındayken babasının bakkal dükkanında başladı. Ticari zekası küçük yaşlarda belirginleşen Yazıcı, 18 yaşına geldiğinde dükkanın toptan mal alımları için şehirlerarası seyahatler yaptı. Ancak hayatının dönüm noktası, vatani görevini yapmak üzere geldiği İstanbul'da, 1950 yılında kendisi gibi genç bir girişimci olan İzzet Özilhan ile tanışması oldu. İki ortağın Tahtakale'de oyuncak ve hırdavat sattıkları küçük bir dükkanda başlayan dostlukları, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin temelini oluşturdu.

TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL MARKALARLA TANIŞTIRAN VİZYON

Kamil Yazıcı ve ortağı İzzet Özilhan, ticaretle başladıkları yolculuğu sanayicilikle taçlandırdı. İlk büyük sanayi hamlelerini Çekoslovakya'dan Skoda kamyonetleri ve Jawa motosikletlerinin montajını yaparak otomotiv sektöründe gerçekleştirdiler. Ardından 1969 yılında bira sektörüne girerek bugün dünya pazarlarında lider olan markaları Türkiye'ye kazandırdılar. Vizyonlarını kırtasiye sektörüne de taşıyan ikili, Adel markasını hayata geçirdi ve Isuzu ile kamyonet üretimine başladı. En büyük küresel iş birliklerinden biri ise Coca-Cola ile yapılan ortaklık oldu; bu hamleyle Anadolu Grubu, dünya çapında en önemli şişeleyicilerden biri konumuna yükseldi. Kamil Yazıcı, 1960'lı yılların sonunda holdingleşen yapının ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2007 yılına kadar gruba liderlik etti.

SOSYAL SORUMLULUK VE ONURSAL BAŞKANLIK DÖNEMİ

Kazanımlarını toplumla paylaşmayı ilke edinen Yazıcı, 1979 yılında ortağıyla birlikte Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurdu. Vakıf aracılığıyla Türkiye genelinde 50'nin üzerinde eğitim kurumu, hastane ve sağlık ocağı inşa edildi. Bu hizmetleri nedeniyle 1997 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görülen Yazıcı, aynı yıl ODTÜ tarafından 'Onursal Felsefe Doktora Derecesi' aldı. 2007 yılında yönetim kurulu koltuğunu ikinci kuşağa devreden Kamil Yazıcı, vefatına kadar Onursal Başkan olarak tecrübeleriyle yol göstermeye devam etti. Merhum eşi Suzan Yazıcı ile 70 yıl süren evliliğinden 6 çocuğu ve 13 torunu bulunan Yazıcı'nın hayatı, 'Ortak Akıl' adıyla kitaplaştırıldı.